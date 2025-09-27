به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا عباس سلیمی، استاد قرآنی کشور در نشست خبری اولین دوره مسابقات قرآن کریم زین الاصوات که روز شنبه در خبرگزاری بین‌المللی ایکنا برگزار شد، با تبریک هفته دفاع مقدس و سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، گفت: زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی به مثابه زیارت امام حسین(ع) است و حرم ایشان به تعبیر مقام معظم رهبری قبله تهران و کربلای ایران اسلامی است.

وی گفت: اولین دوره مسابقات قرآن کریم زین الاصوات همزمان با ایام رحلت حضرت فاطمه معصومه(س) با شعار "قرآن کتاب اهل ایمان" برگزار می‌شود.

به گفته سلیمی، در این دوره از مسابقات ۱۸۰۶ نفر از سراسر کشور ثبت‌نام کرده‌اند که تهران با ۲۸۴ نفر، خراسان رضوی با ۲۴۸ نفر، اصفهان با ۱۶۲ نفر و قم با ۱۴۵ نفر بیشترین شرکت‌کننده را داشته‌اند. از این میان، ۹۴ نفر به مرحله نهایی راه یافته‌اند. این مسابقات در رشته‌های قرائت تحقیق، قرائت نوجوانان و بزرگسالان و قرائت دورخوانی برگزار خواهد شد و جوایز نقدی ارزشمندی برای برگزیدگان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: مسابقات سراسری قرآن کریم با عنوان «زین‌الاصوات» به همت مؤسسه قرآنی آل‌البیت(ع) و با همکاری نهادهای فرهنگی و قرآنی، از ۷ تا ۱۰ مهرماه در شهر مقدس قم برگزار می‌شود.

این استاد قرآنی با اشاره به حضور داوران برجسته بین‌المللی تصریح کرد: اساتیدی همچون حیدر کسمایی (تجوید)، حسین اخوان‌اقدم (وقف)، حامد ولی‌زاده و علی محرابی (صوت)، دکتر قاسم رضیعی و محمدهادی قاسمی (لحن) و دکتر علی‌اصغر شعاعی (استاد راهنما) داوری این رقابت‌ها را برعهده دارند. همچنین کمیته فنی و داوری با حضور استاد حاج محمد بادپا، منصور آقامحمدی و دیگر اساتید برجسته قرآنی اداره خواهد شد.

وی با قدردانی از حمایت حجت‌الاسلام والمسلمین شهرستانی، نماینده آیت‌الله‌العظمی سیستانی، هدف از این مسابقات را صرفاً انتخاب قهرمانان ندانست و افزود: ضرورت امروز جامعه، آشنا کردن نوجوانان و جوانان با فرهنگ قرآن، سبک زندگی قرآنی و افزایش انس با کلام وحی است.

سلیمی تأکید کرد: انتظار داریم وزارت آموزش و پرورش با تقویت آموزش‌های قرآنی در مدارس و کتب درسی، نسل آینده را برای مقابله با تهدیدهای دشمنان آماده‌تر سازد. همچنین خانواده‌ها باید بیش از پیش فرزندان خود را به سمت قرآن ترغیب کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در دوره‌های بعدی مسابقات «زین‌الاصوات» زمینه حضور بانوان نیز فراهم شود.

مسابقات «زین‌الاصوات» آغازگر جریان نوین قرآنی در کشور است

محمدعلی اسلامی، رئیس ستاد برگزاری نخستین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم «زین‌الاصوات»، نیز اظهار کرد: این مسابقات در حدود شش ماه پیش به‌عنوان یک نهال کاشته شد، مقدمات فراهم آمد، ستاد تشکیل شد و جلسات متعددی برگزار شد. اکنون در آستانه ثمردهی این جریان قرار داریم.

وی افزود: فعالیت‌های مؤسسه قرآنی آل‌البیت محدود به برگزاری مسابقات نیست. ما از سال ۹۸ در حوزه جذب و پرورش نخبگان حافظ و قاری قرآن گام برداشتیم و ۵۰ حافظ قرآن جذب کردیم. امروز بیش از ۲۰۰ حافظ در این مجموعه مشغول فعالیت هستند و هدف ما این است که این حافظان به‌عنوان مبلغان قرآنی در سراسر جهان فخر جمهوری اسلامی باشند.

اسلامی با اشاره به فراهم کردن فضای آرام و بانشاط برای متسابقین تأکید کرد: ما به دنبال آن هستیم که شرکت‌کنندگان در این مسابقات ضمن رقابت سالم، خاطره‌ای خوش و ماندگار داشته باشند.

وی برگزاری مسابقات قرآن کریم را اقدامی تبلیغی و ترویجی دانست و گفت: هدف از این مسابقات، ایجاد انس بیشتر مردم با قرآن است. این فضا برای خود قرآنیان انگیزه‌آفرین خواهد بود و در عین حال مردم را نیز به سمت انس بیشتر با کلام وحی سوق می‌دهد. در این مسیر، سازمان‌ها و ارگان‌های مختلفی از جمله سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری و شهرداری قم همکاری داشته‌اند.

رئیس ستاد برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم «زین‌الاصوات» با اشاره به ابعاد بین‌المللی این رویداد خاطرنشان کرد: این مسابقات محدود به سطح ملی نخواهد بود و پس از پایان نخستین دوره، بخش بین‌المللی آن با جدیت دنبال خواهد شد.

اسلامی در ادامه به تاریخچه مؤسسه آل‌البیت اشاره کرد و گفت: این مؤسسه بیش از ۳۰ سال پیش با هدف احیای میراث تشیع و اسلام به همت حجت‌الاسلام والمسلمین شهرستانی آغاز به کار کرد. پس از مرجعیت آیت‌الله‌العظمی سیستانی، فعالیت‌های این مؤسسه در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و قرآنی گسترش یافت. امروز نماینده مرجعیت شیعه تأکید ویژه‌ای بر فعالیت منسجم قرآنی و تجلیل از نخبگان این عرصه، اعم از حافظان و قاریان، دارد.

مسابقات «زین‌الاصوات» در جوار حرم حضرت معصومه(س) فرصتی برای تجلی انوار اهل‌بیت(ع) است

در ادامه این نشست، محمدهادی اسلامی، دبیر نخستین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم «زین‌الاصوات»، اظهار کرد: اتفاقی که منجر به شکل‌گیری جریان مسابقات زین‌الاصوات شد، عنایتی از صاحب قرآن و مدد ائمه هدی(ع) بود. برگزاری این مسابقات در جوار حرم حضرت معصومه(س) فرصتی است برای تجلی انوار اهل‌بیت(ع) که از جمله رسالت‌های مؤسسه آل‌البیت به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از حمایت‌های حجت‌الاسلام والمسلمین شهرستانی افزود: ایشان قوت قلب ویژه‌ای به ما دادند و همواره تأکید کردند که در مسیر خدمت به قرآن هیچ مانعی نباید شما را متوقف کند و قهرمانان قرآنی باید به بهترین وجه مورد تقدیر و تمجید قرار گیرند.

اسلامی با اشاره به حضور وزنه‌ها و ستون‌های قرآنی کشور در تصمیم‌سازی‌های این مسابقات تصریح کرد: این همراهی نویدبخش برگزاری مسابقاتی در بالاترین سطح است.

دبیر مسابقات زین‌الاصوات درباره زمان‌بندی برنامه‌ها گفت: رقابت‌ها از روز چهارشنبه در مجتمع یاوران مهدی(عج) جمکران رأس ساعت ۱۴ آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان در دو بخش قرائت تحقیق بزرگسالان و قرائت نوجوانان و دورخوانی به رقابت می‌پردازند. تمامی تلاوت‌ها ضبط و در سایت مؤسسه آل‌البیت و کانال قرآنیان این مؤسسه منتشر خواهد شد. مسابقات تا ساعت ۲۱ ادامه دارد و حضور علاقه‌مندان فضای شور و انگیزه‌ای برای قرآنیان ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: مراسم اختتامیه روز پنجشنبه از ساعت ۹ صبح تا اذان ظهر در سالن همایش‌های مؤسسه امام کاظم(ع) برگزار می‌شود و به صورت زنده از شبکه قرآن پخش خواهد شد. یکی از نکات شاخص این مراسم حضور داوران برنامه قرآنی «محفل» است. همچنین از استاد کریم منصوری برای تلاوت در اختتامیه دعوت شده است.

اسلامی با اشاره به بخش تجلیل‌ها گفت: در آیین اختتامیه از حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی به پاس چهار دهه خدمات ارزشمند در عرصه قرآن تقدیر خواهد شد.

وی درباره جوایز مسابقات توضیح داد: برای این دوره نزدیک به یک میلیارد تومان جوایز در سه بخش قرائت تحقیق، قرائت نوجوانان و بزرگسالان. قرائت دورخوانی در نظر گرفته شده است. همچنین تمامی راه‌یافتگان به مرحله فینال هدیه‌ای ویژه دریافت خواهند کرد.

«زین‌الاصوات» ظرفیت تبدیل به مسابقات بین‌المللی قرآن را دارد

احمد ابوالقاسمی، پیشکسوت و قاری بین‌المللی قرآن کریم نیز در این نشست گفت: این حرکت بسیار قابل تقدیر است. هرچه تعداد مسابقات قرآنی بیشتر باشد باز هم کم است، چراکه جامعه‌ای که از ظرفیت نیروهای قرآنی به اندازه کافی استفاده نمی‌کند، نیاز دارد برای تقویت این نیروها آنها را در معرض محک قرار دهد. تلاش و رقابت زمینه‌ساز رشد و بهره‌برداری در عرصه‌های دیگر خواهد شد.

وی افزود: ظرفیت کشور ما در برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن بسیار بالاست. مسابقات زین‌الاصوات این توانایی را دارد که به سطح بین‌المللی ارتقا یابد. می‌توان فینال فینالیست‌ها را در قالب این مسابقات برگزار کرد و از برترین قاریان جهان دعوت نمود. مؤسسه آل‌البیت نیز این آمادگی را دارد که چنین امتیازی را برای ایران رقم بزند.

ابوالقاسمی با تأکید بر جایگاه جامعه قرآنی ایران در جهان خاطرنشان کرد: ما شأن و جایگاه والایی در عرصه قرآنی داریم و اقبال عمومی جهانی نسبت به جامعه قرآنی ایران این ظرفیت را اثبات می‌کند.

وی در ادامه گفت: همه باید دست به دست هم بدهیم تا هر خانواده‌ای در هر نقطه ایران بتواند با کمترین هزینه و زمان فرزند خود را در کلاس‌های قرآن ثبت‌نام کند. برنامه‌های قرآنی مانند محفل، موجب هجوم خانواده‌ها به کلاس‌های قرآن شده است و باید تدابیری برای پاسخ به این نیاز و هیجان مردم اندیشیده شود.

