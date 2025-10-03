به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمصطفی طباطبایی، مدیر پایگاه کتابخانه دیجیتال نور (نورلایب) امروز جمعه ۱۱ مهرماه همزمان با سالروز وفات غریبانه این بانوی مکرم اسلام با اشاره به خدمات فناورانه علوم انسانی و اسلامی در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، اولین و مهم‌ترین مجموعه فعال در عرصه بهره گیری از فناوری پیشرفته رایانه در تولید نرم افزارهای علوم اسلامی، از این مهم غافل نبوده و با به کارگیری نیروهای متخصص در زمینه وب، به راه اندازی پایگاه‌های گوناگون اینترنتی اقدام نموده است که «پایگاه کتابخانه دیجیتال نور» از آن جمله می‌باشد.

وی افزود: این پایگاه بر آن است تا همه متون و منابع معتبر علوم اسلامی را به همراه قابلیت‌های پژوهشی فراوان و ابزارهای تخصصی پیشرفته، در اختیار جامعه علمی و تحقیقاتی جهان قرار دهد؛ که در مراحل بعدی، حجم عظیمی از منابع و متون در سایر رشته‌­های علوم انسانی نیز به این مجموعه افزوده خواهد شد.

این محقق و پژوهشگر علوم و معارف اسلامی ادامه داد: یکی از اقدامات مفید و مورد نیاز پایگاه به جهت مراجعه کاربران از سایر کشورها برای دست یابی به منابع معتبر و مرجع راه اندازی اینترفیس عربی و انگلیسی در کنار اینترفیس فارسی آن می‌باشد. این پایگاه در طی سالیان متمادی همانند امروز به عنوان برترین پایگاه کتابخانه‌ای کشور شناخته شده و تاکنون چندین نشان زرّین و لوح افتخار ملی کسب کرده است.

وی اضافه کرد: این پایگاه هم اکنون بیش از ۹۰ هزار عنوان کتاب تخصصی در زمینه موضوعات مختلف علوم اسلامی و انسانی از جمله؛ «علوم قرآن»، «علوم حدیث»، «فقه و اصول»، «علوم تربیتی»، «علوم سیاسی»، «علوم اجتماعی»، «ادعیه و زیارات»، «اخلاق و عرفان»، «تراجم و کتابشناسی»، «طب اسلامی و سنتی»، «کلام، فلسفه و منطق»، «ادبیات، فرهنگ و هنر»، «ادیان، فرق و مذاهب اسلامی» و «جغرافیا، تاریخ و سیره معصومان» و ... پرداخته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین طباطبایی در ادامه با تسلیت ایام وفات شهادت گونه حضرت فاطمه معصومه (س) اظهار کرد: شاید در حوزه علوم اسلامی و انسانی کمتر پایگاهی همانند پایگاه نورلایب از نظر تعداد کتاب و امکانات متنوع بتوان پیدا کرد، لذا با توجه به مناسبت امروز فقط کافیست با جستجوی کلمه (حضرت فاطمه معصومه)، به بیش از ۱۲۰۰ عنوان کتاب درباره ابعاد مختلف زندگانی آن حضرت دسترسی پیدا کنید.

مدیر پایگاه کتابخانه دیجیتال نور (نورلایب) بیان کرد: از جهت گستردگی شفاعت، هیچ کس و حداقل هیچ بانویی به بانوی قم، فاطمه ثانی، حضرت معصومه دخت موسی بن جعفر (س) بعد از فاطمه زهرا (س) شفیعه محشر نمی‌رسد، تا آنجا که امام به حق ناطق، حضرت جعفر صادق (ع) در این رابطه می‌فرماید: «تدخل بشفاعت‌ها شیعتنا الجنه بأجمعهم- با شفاعت او همه شیعیان ما وارد بهشت می‌شوند.»

وی در بخش دیگری از گفت وگوی خود به تعداد مقالات موجود پیرامون این حضرت در پایگاه مجلات تخصصی نور (نورمگز https://www.noormags.ir/) اشاره کرد و گفت: در پایگاه نورمگز با جستجوی عبارت (حضرت فاطمه معصومه) به بیش از ۵۰۰ عنوان مقاله با موضوعات متنوع و در رشته‌های مختلف علمی، دسترسی خواهید داشت. با توجه به حجم قابل توجه مجلات و مقالات در نورمگز می‌توان ادعا کرد که بیشترین مجموعه مقالات را درباره زندگانی آن حضرت در اختیار خواهید داشت.

ویژه نامه وفات حضرت معصومه (س) در پایگاه حوزه‌نت hawzah.net

وی افزود: این پایگاه اینترنتی با موضوع ترویج و تبلیغ در فضای اینترنت فعالیت دارد. بخش ویژه‌نامه از حوزه‌نت با گردآوری مجموعه اطلاعات مناسبتی و مذهبی، امکان مطالعه و تحقیق را بسیار آسان کرده است. ویژه نامه (ویژه نامه وفات حضرت معصومه-س-) بسته کاملی از ابعاد مختلف زندگانی آن بانو را ارائه نموده است که از جمله عناوین این ویژه نامه می‌توان به؛ «برگی از دفتر زندگانی»، «تاریخچه هجرت حضرت»، «اقامتگاه حضرت معصومه سلام‌الله‌علی‌ها در قم»، «فضائل حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها»، «کرامات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها»، «در حریم نور»، «با خادمان حضرت»، «قم و اهل بیت علیهم‌السلام»، «سایر امامزادگان قم» و. اشاره کرد.

علاقه‌مندان برای دریافت این ویژه نامه می‌توانند به نشانی ذیل مراجعه کنند.

https://hawzah.net/fa/Occation/View/۷۰۱۲۴