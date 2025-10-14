نشست مجازی «زن، ایمان و حکمت زیر سایه فاطمه معصومه» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت معاونت بین‌الملل موسسه بین‌المللی حضرت زینب (سلام‌الله علیها) به مناسبت سالگرد رحلت حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله علیها)، روز جمعه ۳ اکتبر نشست مجازی با عنوان «Mujer, fe y sabiduría bajo la sombra de Fátima Masumeh» (زن، ایمان و حکمت زیر سایه فاطمه معصومه سلام‌الله علیها) برگزار شد.

این رویداد فرهنگی و معنوی که با حضور چهار تن از کارشناسان مطرح و صاحب‌نظر آمریکای لاتین برگزار گردید، با استقبال بی‌نظیر مخاطبان مواجه شد.

حضور کارشناسان برجسته آمریکای لاتین

چهار کارشناس فرهیخته و فعال برجسته در عرصه تبلیغ و آموزش دینی در این نشست به ایفای نقش پرداختند: دکتر زهرا ربانی، از مبلغان و اساتید برجسته ایرانی که سال‌هاست در منطقه آمریکای لاتین به تبلیغ معارف اسلامی و تربیت طلاب می‌پردازد، به همراه سه بزرگوار دیگر از فرهیختگان و نخبگان فکری و دینی کشورهای آرژانتین، بولیوی و اروگوئه.

این کارشناسان با تخصص و تجربه گسترده خود، به تحلیل و بررسی جامع ابعاد مختلف شخصیت والای حضرت معصومه (سلام‌الله علیها) پرداختند.

نشست که در ابتدا برای مدت زمان ۴۵ دقیقه برنامه‌ریزی شده بود، به دلیل استقبال فوق‌العاده شرکت‌کنندگان و درخواست مکرر آنان برای ادامه بحث و پرسش و پاسخ، یک ساعت و ۴۵ دقیقه به طول انجامید.

جمعیت انبوهی از خواهران و برادران مسلمان و همچنین شرکت‌کنندگان مسیحی از کشورهای مختلف آمریکای لاتین در این رویداد معنوی حضور یافتند و با اشتیاق تمام به سخنان سخنرانان گوش فرا دادند.

بررسی جامع شخصیت حضرت معصومه (سلام‌الله علیها)

شرکت‌کنندگان پرسش‌های عمیق و متعددی درباره ابعاد مختلف شخصیت حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله علیها) مطرح کردند، از جمله مقام علمی ایشان، نقش معنوی و اجتماعی، جایگاه در میان اهل بیت (علیهم‌السلام)، و چگونگی الگوبرداری از سیره ایشان در زندگی امروزی که همگی توسط کارشناسان محترم با استناد به منابع معتبر و با بیانی روشن پاسخ داده شد.

در این نشست پربار، کارشناسان با نگاهی جامع به تحلیل و تبیین ابعاد مختلف وجودی این بانوی دو عالم پرداختند. آنان با بررسی دقیق سیره، اخلاق، علم و عبادت حضرت معصومه (سلام‌الله علیها)، تصویری کامل از شخصیت چندوجهی این بانوی بزرگوار ارائه دادند.

تأکید بر نقش قم در جهان تشیع

همچنین به نقش بی‌بدیل حرم مطهر حضرت معصومه (سلام‌الله علیها) در شکل‌دهی هویت شهر قم به‌عنوان پایتخت معنوی ایران و مرکز اجتهاد و معارف اهل بیت (علیهم‌السلام) اشاره شد. این نکته مورد تأکید قرار گرفت که چگونه حضور این بارگاه منور، قم را به قطب علمی و معنوی جهان تشیع تبدیل کرده است.

یکی از محورهای اصلی بحث، مسئله الگو بودن جهانی ایشان برای تمام انسان‌ها بود؛ تأکید شد که حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله علیها) تنها الگوی زنان نیست، بلکه برای همه انسان‌ها، اعم از مرد و زن، در ابعاد گوناگون ایمان، علم، حکمت، اخلاص، صبر و مقاومت، الگویی کامل و جامع محسوب می‌شود.

درخواست برگزاری نشست‌های مشابه

این رویداد با استقبال گسترده و بی‌سابقه مخاطبان همراه بود و از نشست‌های برجسته و ماندگاری محسوب می‌شود که مورد توجه ویژه شرکت‌کنندگان قرار گرفت. بسیاری از حاضران در پایان نشست، از برگزارکنندگان درخواست کردند تا نشست‌های مشابهی درباره دیگر بانوان اهل بیت (علیهم‌السلام) نیز برگزار شود.

درباره موسسه بین‌المللی حضرت زینب (سلام‌الله علیها)

موسسه بین‌المللی حضرت زینب (سلام‌الله علیها) که در سال ۱۳۹۸ با همفکری و همکاری جمعی از اساتید و طلاب حوزه علمیه یا مدیریت حجت الاسلام و المسلمین سید محی‌الدین حسینی تأسیس شده است، با هدف ارتقای بصیرت دینی، تبلیغ معارف اسلامی ناب و تربیت مبلغان بین‌المللی در عرصه جهانی فعالیت می‌کند.

این مؤسسه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری نوین و برگزاری نشست‌های مجازی متنوع، در پی پاسخگویی به نیاز جهان اسلام و جامعه بشری به تدبر، اندیشه و بصیرت دینی است و زمینه تعامل سازنده میان فرهنگ‌ها و ادیان را فراهم می‌آورد.

