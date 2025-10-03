به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اخیراً در شهر بیروت صخره مشهور «الروشه» به شکلی چشمگیر با نورپردازی و نمایش تصاویر رهبران مقاومت، از جمله سید حسن نصرالله و سید عباس موسوی، مزین گردید. این حرکت، در آستانه سالگرد شهادت برخی شخصیت‌های مقاومت، بازتاب قابل ملاحظه‌ای در صحنه سیاسی لبنان یافت و واکنش سخت مسئولان دولتی را به همراه داشت.

وزیر کشور و شهرداری لبنان، أحمد الحجار، رسماً در لایحه‌ای خواستار انحلال جمعیت «الرسالات» و سحب‌العلَم و الخبر آن شده است. وی این خواسته را منطبق با ادعای نقض مقررات اداری، تخطی از مفاد کتاب محافظ بیروت شماره ۳۶۸۱/ب م به تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵، تجاوز به املاک عمومی و استفاده از فضاهای عمومی به منظور اهدافی که از نظر دولت «مسائل سیاسی» تلقی می‌شود، عنوان کرده است.

در متن لایحه پیشنهادی وزارت کشور آمده که جمعیت «الرسالات» در هنگام اخذ مجوز فعالیت، تعهداتی را پذیرفته است که در این اقدام نورپردازی نقض شده است، ضمن آنکه استفاده بدون هماهنگی از صخره‌ای که از منظر فرهنگی و نمادین برای بیروت اهمیت دارد به منزله یک «تعدی به نظم عمومی» تلقی شده است.

این درخواست وزارت کشور، به عنوان یکی از بندهای پیشنهادی در جلسه پیش‌رو کابینه در کاخ بعبدا، برای بررسی نهایی بر میز بحث دولت قرار خواهد گرفت.

از سوی دیگر، دستگاه قضایی لبنان نیز واکنشی جدی به این واقعه نشان داده است. دادستان عمومی تمییزی، قاضی جمال الحجار، دستور داد «ابلاغ تحقیق و جستجو» صادر شود تا دو نفر از عاملان نورپردازی شناسایی و به دادگاه هدایت گردند. گفته شده که این دو نفر از نزدیکان مقاومت هستند و تاکنون از حضور در تحقیقات خودداری کرده‌اند.

منتقدان این تصمیم، این اقدام را تلاشی برای محدود کردن عرصه حضور عمومی نمادین مقاومت و حذف جلوه‌های مردمی آن می‌دانند. بسیاری معتقدند نمایش تصویر شهید سید حسن نصرالله بر روی «صخره الروشه» نه اقدامی تبلیغاتی، بلکه بیان مقاومت فرهنگی و پیام همبستگی با مقاومت بود. به نظر می‌رسد دولت در این ماجرا در تلاش است برخوردی امنیتی ـ قضایی با نمادها و عرصه‌های عمومی مقاومت صورت دهد.

این برخورد حکومتی در حالی رخ می‌دهد که جریان مقاومت در لبنان طی سال‌ها بارها نشان داده است که در عرصه مردمی ریشه و پشتوانه‌ای گسترده دارد و هرگاه تهدید یا تعدی علیه آن صورت بگیرد، واکنش‌های مردمی را برمی‌انگیزد. اکنون تمرکز بر سرنوشت جمعیت «الرسالات» به عنوان نهادی مرتبط با فعالیت‌های هنری و فرهنگی، سطح جدیدی از تضاد میان دولت و حوزه عمومی مقاومت را نمایان کرده است.

نشست آینده کابینه لبنان درباره این موضوع، نشانه‌ای دیگر از جهت‌گیری دولت علیه مقاومت خواهد بود.

در مجموع، آنچه در نمایش تصویر رهبران مقاومت بر روی صخره «الروشه» رخ داد، بیش از یک حرکت هنری بود؛ این رویداد نمایانگر اراده و حضور مقاومت در فضای عمومی است — و واکنش شدید دولت لبنان به آن، نشانه روشنی از تلاش برای مهار این جریان فرهنگی و نمادین است.

در روزهای آینده، تحرکات جلسات کابینه، اظهارات جریان‌های سیاسی و بررسی قضایی «رسالات» باید رصد شود تا مشخص گردد آیا مقاومت فرهنگی لبنان بار دیگر بر اراده تزاحم قدرت‌ها پیروز خواهد شد یا فشار دولت بر عرصه عمومی مقاومت، میدان را تنگ خواهد کرد.

..............................

پایان پیام/