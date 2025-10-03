لیبرمن: ایران ممکن است اسرائیل را غافلگیر کند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آویگدور لیبرمن، رهبر حزب راستگرای مخالف «اسرائیل خانه ما»، نسبت به احتمال وقوع یک حملهٔ غافلگیرانهٔ ایران علیه اسرائیل هشدار داد، در حالی که تنشها بین دو کشور پس از جنگ اخیر همچنان ادامه دارد.
لیبرمن در پستی در صفحهٔ اکس (توئیتر سابق) نوشت: کسی که فکر میکند ماجرا با ایران تمام شده اشتباه و گمراهکننده است. ایرانیها سخت و با پشتکار کار میکنند، هر روز دفاعها و توانمندیهای نظامیشان را تقویت میکنند و فعالیت در تاسیسات هستهای از سر گرفته شده است. بازگشت تحریمها از سوی برخی کشورهای پیشرو، موضوعی عادی و گذرا نیست.
او با بیان اینکه به نظر میرسد این بار ایرانیها تلاش میکنند ما را غافلگیر کنند، خطاب به شهروندان رژیم اسرائیل گفت: جشنهای سوکوت (که از دوشنبه آغاز و بهمدت یک هفته ادامه دارد) را جشن بگیرید و اوقات خوبی در کنار خانواده و دوستان بگذرانید، اما محتاط باشید و نزدیک مناطق محافظتشده بمانید.
لیبرمن که پیشتر وزیر دفاع رژیم اسرائیل بوده، با انتقاد از عملکرد دولت نتانیاهو افزود: ما تا زمانی که آنچه را که خراب کردهاند اصلاح نکنیم، نمیتوان به این دولت اعتماد کرد؛ تنها میتوانیم روی ارتش اسرائیل و خودمان حساب کنیم.
هنوز روشن نیست که هشدار لیبرمن مبتنی بر اطلاعات محرمانهٔ اطلاعاتی است یا تنها برآورد و دیدگاه شخصی اوست.
در هفتههای اخیر برخی مقامات اسرائیلی نیز مواضع تندتری اتخاذ کردهاند؛ از جمله امیر براعام مدیرکل وزارت دفاع اسرائیل در ۱۵ سپتامبر گفته بود که دورهای دیگری علیه ایران در راه است. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل(که از سوی دادگاه بینالمللی متهم به ارتکاب جرایم جنگی در غزه است) در آستانهٔ سال نو عبری (۲۲ سپتامبر) وعدهٔ تخریب محور شرّ ایران را داده بود.
