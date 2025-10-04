به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق ملی اسلامی بحرین، در پیامی از زندان، درگذشت همسر مرجع عالیقدر جهان تشیع آیت‌الله العظمی سیستانی را تسلیت گفت.

وی در این پیام اظهار داشت: از خداوند متعال مسئلت دارم که آن بانوی گرامی را مورد رحمت واسعه خود قرار دهد و به‌پاس خدماتش به اسلام، پاداش نیکو عطا فرماید.

شیخ سلمان در پیام خود نوشت که با نهایت اندوه و تسلیت، مصیبت درگذشت همسر گران‌قدر آیت‌الله سیستانی را به معظم‌له، دو فرزند فاضل ایشان و همه اعضای خانواده مرجع عالیقدر تسلیت عرض می‌کند.

وی افزود: از خداوند می‌خواهم آن بانوی مؤمنه را در رحمت گسترده‌اش جای دهد، به شما و خانواده محترمتان صبر و آرامش عطا فرماید و عمر شریف شما را طولانی و پر برکت بدارد تا همواره پناه و پشتوانه‌ای برای اسلام و مسلمانان باشید.

