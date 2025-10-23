به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان دیده‌بان حقوق بشر در جدیدترین گزارش خود به وضعیت خبرنگاران در افغانستان تحت تسلط طالبان پرداخته و آزادی رسانه‌ها در حکومت طالبان را «پایمال شده» توصیف کرده است.

در بخشی از این گزارش مفصل که امروز (پنجشنبه ۱ آبان) منتشر شده است، وضعیت خبرنگاران هزاره را به دلیل تعصبات قومی گروه طالبان و دشمنی دیرینه این گروه با مردم هزاره، به مراتب بدتر از خبرنگاران سایر اقوام توصیف کرده است.

قابل ذکر است که قوم هزاره در افغانستان که یکی از چهار قوم بزرگ این کشور هستند، عمدتا شیعه مذهب هستند و به زبان فارسی تکلم می‌کنند.

در این گزارش درباره سخت‌گیری به خبرنگاران هزاره گفته است: روزنامه‌نگار بودن از اقلیت قومی، به‌ویژه هزاره‌ها - که در زمان درگیری‌های مسلحانه(در نظام جمهوریت) اغلب هدف حملات طالبان بودند - می‌تواند به بدرفتاری شدیدتری منجر شود.

در ادامه گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده است: یک روزنامه‌نگار هزاره گفت که در بازداشت، مأموران اطلاعاتی او را مسخره کرده و گفته‌اند: «یک بچه هزاره جرأت کرده علیه ما حرف بزند؟ ما با آمریکایی‌ها جنگیدیم و پیروز شدیم، تو فکر می‌کنی کی هستی؟ تو برای ما هیچی نیستی! هر وقت بخواهیم می‌توانیم تو را بکشیم.»

دیده‌بان حقوق بشر در بخش دیگری از این گزارش تصریح کرده است که به خاطر فعال‌تر بودن مأموران اطلاعاتی طالبان در مناطق هزاره نشین «روزنامه‌نگاران هزاره ممکن است با محدودیت‌های بیشتری مواجه شوند».

این سازمان بین‌المللی در ادامه افزود: یک روزنامه‌نگار از کابل گفت«آن‌ها روزنامه‌نگاران هزاره را دشمن طالبان می‌دانند.» روزنامه‌نگار دیگری از کابل گفت که یک مقام اطلاعاتی به او گفته است «اگر به زبان پشتو (زبان حکومت پشتونوالی طالبان) صحبت می‌کردی، جرمت کمتر بود.

در گزارش دیده‌بان حقوق بشر خاطرنشان شده است که در برخی موارد، دادگاه‌های طالبان روزنامه‌نگاران را محاکمه کرده‌اند و «حتی کسانی که به دلیل نبود شواهد کافی تبرئه شده‌اند، ممکن است همچنان شکنجه و بدرفتاری را تجربه کنند».

در ادامه این گزارش آمده است: یک روزنامه‌نگار هزاره که به اتهام تبلیغ و جاسوسی برای سازمان‌های خارجی محاکمه شد، گفت «وکیل مدافع نداشتم. هیچ‌کس جرأت نمی‌کند وکیل مدافع یک روزنامه‌نگار شود. به جرم تبلیغ علیه طالبان محکوم شدم و تهدید کردند که حتی اگر تبرئه شوم، ممکن است کشته شوم.»

