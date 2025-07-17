انتشار کتابی با موضوع خدمات شهید نصرالله به ایران

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «ماترکناک یا ابن الحسین(ع)» با نگاهی به خدمات شهید نصرالله به ایران؛ به شرح روابط عمیق، متقابل و پُرثمر «سیدحسن نصرالله» دبیرکل حزبالله لبنان و جمهوری اسلامی ایران میپردازد.
در ابتدا، زندگی و شخصیت سیدحسن نصرالله و سابقه روابط تاریخی ایران با لبنان بررسی شده، سپس، تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر حرکتها و نهضتهای اسلامی لبنان و نقش امام خمینی (ره) در حمایت از این نهضتها شرح داده میشود.
در بخشهای بعدی، حمایتهای معنوی، سیاسی، نظامی و امنیتی سیدحسن نصرالله از ایران، همچنین تلاشهای او در ترویج فرهنگ مقاومت و مقابله با جنگ نرم دشمنان، به تفصیل بررسی میگردد. نقش رسانهها و فعالیتهای فرهنگی در گسترش همبستگی و تقویت محور مقاومت، و خدمات متقابل سیدحسن نصرالله در عرصه بینالمللی نیز از موضوعات مهم این اثر است.
در نهایت، اهمیت ولایتپذیری و نقش آن در شکلگیری چنین روابط قدرتمند و ارزشمند، محور فصل پایانی کتاب است که بر اهمیت اصالت و پایبندی به ولایت در هدفگیریهای مقاومت اسلامی تأکید دارد.
این کتاب به اهتمام حجتالاسلام یونس یوسفی و با تقریظ آیتالله «هدایی» نماینده مردم شریف خوزستان در خبرگان رهبری منتشر شده است.
......................
پایان پیام / ۳۴۸
نظر شما