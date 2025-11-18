به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ این نمایشگاه به همت گروه عکاسی دانشکده هنر و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه سوره و با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افتتاح شد. در مراسم گشایش، دکتر محمدحسین ساعی رئیس دانشگاه سوره و کاظم نظری رئیس دانشکده هنر حضور داشتند.
در آیین افتتاح، ضمن گرامیداشت دهه فاطمیه، بر جایگاه جهانی اربعین و ضرورت استمرار این جایزه در سطح بینالملل تأکید شد. همچنین آقای متولی، دبیر اجرایی جایزه جهانی اربعین، گزارشی از روند پر بار این جایزه در سالهای گذشته ارائه کرد و از دانشگاه سوره بابت همکاری در برگزاری نمایشگاه و نشستهای تخصصی قدردانی نمود.
برنامههای جانبی
روز سهشنبه همین هفته از ساعت ۱۰ تا ۱۴ سمپوزیوم زیباشناسی و عکاسی آیینی با حضور اساتید و دبیر جایزه جهانی اربعین برگزار خواهد شد و دانشجویان دانشکده هنر در این رویداد حضور خواهند داشت.
زمان و مکان بازدید
علاقهمندان میتوانند تا ۲۸ آبان برای بازدید از آثار به نگارخانه آیه، واقع در خیابان آزادی، بین آذربایجان و خوش، دانشگاه بینالمللی سوره مراجعه کنند.
