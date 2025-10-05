به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین شبیر حسن میثمی، دبیرکل مرکزی شورای علمای شیعه پاکستان، با محکوم کردن حمله تروریستی ارتش اسرائیل به ناوگان کمکرسانی صمود تأکید کرد که فلسطین قبلهاول امت اسلام است و اشغال ناپاک و نامشروع صهیونیستها بر این سرزمین هرگز مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
وی گفت: ملت مظلوم فلسطین برای دفاع از قبله اول و حفظ موجودیت دولت اسلامی فلسطین، فداکاریهایی کردهاند که در تاریخ مقاومت و جنبشهای حق تعیین سرنوشت بهعنوان فصلی طلایی ثبت خواهد شد و این قربانیها نقشی اساسی در بقای فلسطین ایفا خواهند کرد.
شبیر حسن میثمی در سخنانی در تجمع بزرگ اسلامآباد که در اعتراض به حمله اسرائیل به ناوگان صمود برگزار شد، اظهار داشت: حمایت حاکمان از هرگونه طرح دودولتی در واقع خیانت به آرمان فلسطین و نادیده گرفتن فداکاریهای مردم غزه است.
وی افزود: در زمانی که غزه بهدلیل نسلکشی، خشونت و ویرانیهای گسترده با قحطی و بحران انسانی روبهروست، انسانهای آزاده و نمایندگان سیاسی در سراسر جهان علیه جنایات اسرائیل فریاد اعتراض سر دادهاند. حتی در کشورهای غربی، از خیابانهای اروپا تا بزرگراههای آمریکا، مردم غیردینی نیز برای حمایت از مردم مظلوم غزه به میدان آمدهاند و بر دولتهایشان برای توقف جنگ فشار وارد میکنند.
میثمی با اشاره به مواضع اخیر دولت پاکستان خاطرنشان کرد که حمایت از طرح ۲۱ مادهای ترامپ در تضاد کامل با اصول بنیانگذار پاکستان و در مخالفت آشکار با احساسات، خواستهها و باورهای ملت پاکستان است.
