به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام دولتی اندونزی اعلام کرد که شمار قربانیان ناشی از سیلابها و رانش زمین در دو جزیره «بالی» و «فلورِس» که اوایل این هفته شاهد بارشهای شدید بودند، به ۱۹ نفر افزایش یافته است؛ این در حالی است که بارندگی متوقف شده و سطح آب در بیشتر مناطق فروکش کرده است.
«عبدول موهاری» سخنگوی آژانس مدیریت بحران اندونزی گفت که دو نفر در شهر دنپاسار (پایتخت توریستی بالی) ناپدید شدهاند و ۱۲۵ نیروی امدادی برای جستوجوی آنان اعزام شدهاند. بیش از ۵۰۰ نفر به مدارس، مساجد و ساختمانهای دولتی منتقل شدهاند.
وی افزود که بیشتر قربانیان در پی طغیان رودخانهها و گرفتار شدن در جریان آب جان خود را از دست دادند. هیچ تبعه خارجی در میان قربانیان نیست و گزارشی از لغو پروازها به دست نرسیده است.
بارشهای سنگین در روزهای سهشنبه و چهارشنبه باعث وقوع سیل در شهر دنپاسار و ۶ منطقه از مجموع ۸ منطقه بالی شد. در این حوادث ۱۴ نفر جان باختند و راههای اصلی از جمله مسیر دسترسی به فرودگاه بینالمللی جزیره بالی بسته شد. برخی مناطق نیز با رانش زمین روبهرو شدند.
امدادگران همچنان مشغول پمپاژ آب از ساختمانهای سیلزده کشور اندونزی هستند و حدود ۵۰۰ نظامی برای پاکسازی گلولای، آوار و سنگها از خیابانها به کار گرفته شدهاند. به گفته «عبدول موهاری» سخنگوی آژانس مدیریت بحران اندونزی، اوج بارندگی به پایان رسیده و سطح آب در بیشتر مناطق پایین آمده است و تمرکز فعلی بر بازگشایی معابر و پاکسازی مناطق آسیبدیده است.
جزیره فلورِس، در ۸۰۰ کیلومتری شرق بالی در استان نوسا تِنگارا، نیز شاهد بارانهای شدیدی بود که باعث قطع راههای ارتباطی و خدمات مخابراتی و در نتیجه انزوای ۱۸ روستا شد. در این جزیره، که نقطه آغاز سفر گردشگران به جزیره کومودو از شهر لابوان باجو به شمار میرود، شمار کشتهها پس از کشف پیکر یک کودک امروز به ۵ نفر رسید.
آژانس هواشناسی و ژئوفیزیک اندونزی هشدار داد که ممکن است بارشهای متوسط از امروز جمعه تا دوشنبه آینده در استانهایی از جمله بالی دوباره آغاز شود.
اندونزی به طور معمول در فصل باران — از نوامبر تا آوریل — با سیلهای ناگهانی و رانش زمین روبهرو میشود، اما بارشهای شدید میتواند خارج از این بازه زمانی نیز رخ دهد. کارشناسان میگویند تغییرات اقلیمی شدت طوفانها را افزایش داده و موجب بارشهای سنگینتر، سیلابهای ناگهانی و بادهای سهمگین شده است.
این کشور یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان زغالسنگ در جهان است، با این حال متعهد شده است که تا سال ۲۰۵۰ به بیطرفی کربنی از جمله با تعطیلی نیروگاههای زغالسنگی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر از جمله انرژی هستهای برسد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما