دیدار سرپرست سفارت ایران در کابل با مسئولان اقتصادی افغان؛ تأکید بر حقابه و معضل قاچاق

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت ایران در افغانستان روز شنبه (۱۲ مهر) با مسئولان اقتصادی حکومت سرپرست افغانستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

صفحه ایکس سفارت ایران در کابل هدف از این دیدار را رایزنی در زمینه همکاری های اقتصادی بین ایران و افغانستان عنوان کرده است.

بر اساس اعلام سفارت ایران در کابل، آقای بیکدلی به این منظور با حاج «محمد ابراهیم حکمت» رئیس امور اقتصادی معاونت اقتصادی رئیس الوزراء و آقای «شفیع اعظم» مدیر کل همکاری های اقتصادی وزارت امورخارجه افغانستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گفته سفیر تی‌وی، در این دیدار بیکدلی با اشاره به روابط تاریخی و فرهنگی دوجانبه، پیشنهادهایی برای سرمایه‌گذاری مشترک در بخش‌های معادن، نفت، کشاورزی و دامپروری مطرح کرد و از آمادگی بخش خصوصی ایران برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در افغانستان خبر داد.

آقای حکمت نیز با استقبال از این پیشنهادها، بر ضرورت تسهیل تجارت مرزی، حل مسائل حقابه و همکاری در زمینه انرژی تأکید ورزید.

شفیع اعظم نیز نقش وزارت خارجه افغانستان را در هماهنگی این همکاری‌ها کلیدی دانست و خواستار برگزاری نشست‌های منظم برای عملیاتی کردن توافق‌ها شد.

مقامات دو طرف بر حل چالش‌های مرزی مانند قاچاق و مشکلات رانندگان تأکید کرده و از پتانسیل‌های مشترک برای خودکفایی اقتصادی سخن گفتند.

