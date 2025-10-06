هشدار درباره تحرکات داعش از سوریه به سمت استان نینوا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده استان نینوا در پارلمان عراق، روز دوشنبه از رصد تحرکات و فعالیت‌های گروه تروریستی داعش از خاک سوریه به سمت نینوا خبر داد و تأکید کرد که نیروهای امنیتی عراق از این تحرکات آگاه هستند و در حال اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از نفوذ احتمالی تروریست‌ها به داخل کشور هستند.

«مختار موسوی» در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومة» اظهار داشت: «نگرانی‌های واقعی درباره تلاش عناصر تروریستی برای بازسازی سناریوی سال ۲۰۱۴ در نینوا وجود دارد؛ این بار از طریق فعالیت‌هایی که در خاک سوریه انجام می‌شود.»

وی افزود که فرماندهان امنیتی به‌طور کامل از تحرکات داعش مطلع هستند و به‌صورت دوره‌ای اقدامات احتیاطی برای حفظ امنیت و ثبات منطقه انجام می‌دهند. همچنین تمامی منافذ احتمالی برای نفوذ تروریست‌ها از سوریه به عراق در حال مسدود شدن است.

موسوی تأکید کرد که برنامه‌های امنیتی باید در چارچوب نهادهای تخصصی باقی بماند و افشای جزئیات آن‌ها اشتباه است. وی گفت: «باید تا زمان دستیابی به نتایج و بازداشت سرکردگان تروریسم، از اعلام عمومی هرگونه دستاورد امنیتی خودداری شود.»

