به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خیابان مشهور آوِنیندا پائولیستا در شهر سائوپائولو میزبان یکی از بزرگترین تظاهرات همبستگی با مردم فلسطین بود. هزاران نفر از شهروندان، فعالان مدنی و گروههای حامی فلسطین با تجمع در امتداد این خیابان، با حمل پرچمها، بنرها، پوسترها و فریادهای «فلسطین آزاد» و «نه به نسلکشی غزه»، اعتراض خود را به تجاوزات اخیر و وضعیت انسانی در نوار غزه اعلام کردند.
شرکتکنندگان در این تجمع، ضمن محکوم کردن ادامه بمبارانها و محاصره غزه، خواستار دخالت سریع جامعه بینالمللی، اجرای آتشبس فوری، ارسال کمکهای انسانی و پاسخگویی کشورها به مسوولیتهای حقوق بشری و اخلاقی خود شدند.
یکی از محورهای مهم این تجمع، تأکید بر فشار به دولت برزیل برای اتخاذ مواضع قاطعتر در قبال رژیم صهیونیستی بود. معترضان خواستار قطع روابط دیپلماتیک، ارتقای حمایت از فلسطینیان و اعمال تحریمهای موثر علیه اسرائیل شدند.
در جریان تجمع، صدای همبستگییی جهانی شنیده شد؛ فعالان و داوطلبان رسانهای تأکید کردند که این حرکت نمادی از گسترش بیداری بینالمللی نسبت به فجایع انسانی در غزه است.
همچنین در دیگر شهرهای برزیل همچون ریودوژانیرو، پورتو آلگره، کوریچیبا و فلوریانوپولیس نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد که شعارها و مواضع تقریباً همسو با آنچه در سائوپائولو مطرح شد داشتند.
در رسانهها و شبکههای اجتماعی، این تجمع بهعنوان «فریاد میلیونها قلب برای فلسطین» بازتاب یافت. بسیاری از شرکتکنندگان تصاویر گسترده و پرشور تظاهرات را منتشر کردند که نشاندهنده مشارکت وسیع مردمی بود.
پیشتر نیز اعتراضات مشابهی در برزیل در مخالفت با ادامه نسلکشی فلسطینیان برگزار شده بود؛ اما این گردهمایی در سائوپائولو، به دلیل وسعت، شدت شعارها و تأکید بر تحرکات مردمی، از اهمیت بالایی برخوردار تلقی شده است.
در حاشیه تظاهرات، برخی شرکتکنندگان ضمن خواندن سرودها و نواهای مقاومت فلسطینی، با برپایی نمادهایی همزمان با دیگر جنبشهای بینالمللی همبستگی کردند. در یکی از بخشهای تجمع، درخواست شد که رسانهها حقیقت وضعیت انسانی در غزه را پوشش دهند و مانع سکوت رسانهای شوند.
این اقدام مردمی در سائوپائولو نه تنها بازتاب فشاری است که جوامع مدنی بر دولتها برای اتخاذ مواضع اخلاقی وارد میآورد، بلکه نشان میدهد که بیتفاوتی جهانی به درد و آلام مردم غزه بیش از هر زمان دیگری در معرض چالش قرار دارد. ادامه چنین تجمعاتی میتواند نمادی از امید باشد برای آنکه صدای ستمدیدگان فلسطینی در معادلات جهانی شنیده شود.
