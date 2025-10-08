«ونزوئلا خواستار صلح است، نه جنگ»؛ تجمع هزاران نفر در حمایت از زندگی و استقلال کشور

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کاراکاس، دوشنبه ۶ اکتبر ۲۰۲۵ از همان ساعات اولیه صبح، هزاران ونزوئلایی در «دیوار بزرگ پتاره» گرد آمدند تا در یک راهپیمایی فوری در حمایت از زندگی، صلح و حاکمیت ملی شرکت کنند.

این راهپیمایی از اصلی‌ترین خیابان‌های شهر عبور کرد و به مقر سازمان ملل متحد در کاراکاس رسید، به‌عنوان بیانیه‌ای جمعی در واکنش به گزارش‌های اخیر درباره اقدامات خصمانه علیه ونزوئلا. شرکت‌کنندگان با پلاکاردها، شعارها و پرچم‌ها، خواستار پایان تهدیدهای خارجی شده و بر استقلال و حاکمیت مردم ونزوئلا تأکید کردند.

شعار اصلی این مراسم روشن و قاطع بود: «ونزوئلا خواستار صلح است، نه جنگ». این تنها یک شعار خالی نبود، بلکه بیانیه‌ای اخلاقی و راهبردی در برابر تلاش‌های برهم زدن ثبات کشور بود. شعارهای دیگری مانند «زندگی قابل معامله نیست» و «حاکمیت واگذار نمی‌شود» نیز با شدت میان حاضرین طنین‌انداز شد.

جنبش‌های اجتماعی، سازمان‌های مردمی، جبهه‌های مردمی و بخش‌های نهادی نیز در این حرکت شرکت کردند که با روحیه‌ای اخلاقی و رویکردی چندصدایی برگزار شد. هر فرد حاضر نماینده هزاران نفری بود که نتوانستند در مراسم حضور یابند و هر شعاری که سر داده شد، نشانه‌ای از مقاومت بود.

این راهپیمایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و از کاراکاس صدای مردم را برای مطالبه احترام، عدالت و حق تعیین سرنوشت به گوش جهانیان رساند.

