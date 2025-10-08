اختصاصی خبرنگار ابنا از ونزوئلا: تجمع اعتراضی در کاراکاس مقابل دفتر سازمان ملل در حمایت از مردم فلسطین

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کاراکاس، ۶ اکتبر ۲۰۲۵ – این تجمع به‌صورت فوری و در واکنش به حمله نیروهای اسرائیلی به کاروان کمک‌رسانی «گلوبال صمود» در آب‌های بین‌المللی برگزار شد. در این کاروان، داوطلبان و فعالانی از ۴۴ کشور حضور داشتند که هدف آن رساندن کمک‌های پزشکی و انسانی به مردم محاصره‌شده غزه بود.

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی با سردادن شعارهایی همچون «پایان بر صهیونیسم» و «فلسطین پیروز خواهد شد»، حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام کردند. فضای تجمع ساده و بدون تشریفات بود و سخنرانان با لحنی احساسی و قاطع، سیاست‌های اشغالگرانه رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

یکی از حاضران در سخنانی گفت: «ما برای مد یا سیاست اینجا نیستیم، بلکه آمده‌ایم تا بگوییم هر دقیقه در غزه زخمی است بر وجدان بشریت». این سخنان با تشویق و همبستگی حاضران همراه شد.

تظاهرکنندگان تأکید کردند که اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان از سال ۱۹۴۸ تاکنون، جنایاتی سازمان‌یافته و مستمر است، نه حوادثی مقطعی. آنان خواستار آزادی فوری فعالان بازداشت‌شده، گشایش مسیرهای انسانی و توقف کامل نسل‌کشی در فلسطین شدند.

همچنین از کشورهای عضو جنوب جهانی (اصطلاحی برای مجموعه‌ای از کشورهای در حال توسعه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین) خواسته شد تا در برابر اشغالگری اسرائیل موضعی فعال و عملی اتخاذ کنند و از واکنش‌های صرفاً سیاسی و دیپلماتیک فراتر روند.

گرچه شمار شرکت‌کنندگان زیاد نبود، اما حضور آنان نمادی از صدای جهانی در دفاع از عدالت بود. هر فرد حاضر در این تجمع، نماینده هزاران نفری بود که نتوانستند حضور یابند.

این تجمع در فضایی آرام اما قاطع برگزار شد و پیامی روشن به جامعه جهانی فرستاد: سکوت در برابر ظلم، همدستی با جنایت است.

ماریلیون زامبرانو، خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) (ABNA) گزارش می‌دهد که روح مقاومت و کرامت انسانی در میان مردم همچنان زنده است.

عکس از: ایوان مک‌گرگور

..............................

پایان پیام/