دو مقام آمریکایی با سفر به کابل با اعضای حکومت طالبان درباره شهروندان آمریکایی بازداشت‌شده در این کشور مذاکره کردند؛ در حالی‌که واشنگتن فشارها برای آزادی اتباع خود را افزایش داده است.

«آدم بولر» فرستاده ویژه آمریکا در امور زندانیان، و «زلمی خلیل‌زاد» نماینده پیشین آمریکا در افغانستان، با «امیرخان متقی» سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کردند.

وزارت خارجه حکومت طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو طرف در آینده نیز به این مذاکرات به‌ویژه درباره شهروندان زندانی در هر دو کشور، ادامه خواهند داد.

دو مقام آمریکایی همچنین با «ملا عبدالغنی برادر» معاون نخست‌وزیر در امور اقتصادی، دیدار کردند. برادر در این نشست فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان، از جمله در حوزه معادن کمیاب، را مطرح کرد و در عین حال از تحریم‌های آمریکا شکایت کرد. او از هیئت آمریکایی خواست به‌جای رویارویی، رویکرد مشارکت را در پیش بگیرد و در بازسازی افغانستان نقش ایفا کند.

یک منبع آگاه به مواضع دولت ترامپ گفت که واشنگتن از کندی طالبان در عمل به تعهدات بین‌المللی‌اش در زمینه حقوق بشر و مسئله زندانیان، به‌شدت ناامید است؛ موضوعی که شانس رسیدن به توافق در مورد معادن راهبردی یا بهبود روابط را کاهش داده است.

مانع در مسیر روابط

به گفته واشنگتن، مهم‌ترین پرونده در این میان، «محمود حبیبی» شهروند آمریکایی-افغان است که بازداشت او یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌هاست. آمریکا برای اطلاعات درباره محل نگهداری او ۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. اما کابل هرگونه نقش در ناپدیدشدن او در سال ۲۰۲۲ میلادی را رد می‌کند و می‌گوید که پس از سه سال هنوز اطلاعی از سرنوشتش ندارد.

وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده است که ماجرای حبیبی بزرگ‌ترین مانع بر سر راه تعامل بیشتر با افغانستان است. سال گذشته، طالبان پیشنهاد مبادله او با محمد رحیم – آخرین زندانی افغان در گوانتانامو و از نزدیکان احتمالی اسامه بن‌لادن – را رد کرده بود.

آمریکا هنوز دولت طالبان را که پس از ۲۰ سال حضور نظامی آمریکا در افغانستان به قدرت رسید، به رسمیت نشناخته است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آزادی آمریکایی‌های زندانی در خارج را یکی از اولویت‌های خود اعلام کرده و تاکنون ده‌ها تن را، از جمله در افغانستان، روسیه و ونزوئلا، آزاد کرده است. او همین ماه فرمانی اجرایی صادر کرد که به واشنگتن اجازه می‌دهد کشورهایی را به‌عنوان حامی بازداشت غیرقانونی معرفی و آن‌ها را با تحریم مجازات کند.

بولر در مارس گذشته به کابل سفر کرده و «جورج گلیزمان» مکانیک پیشین هواپیما را که در سال ۲۰۲۲ به‌عنوان گردشگر در افغانستان بازداشت شده بود، آزاد کرد. همچنین در ژانویه گذشته، آمریکا یک زندانی افغان محکوم به جرایم مواد مخدر و تروریسم را آزاد کرد و در مقابل، طالبان دو آمریکایی را آزاد کرد.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، ده‌ها خارجی در افغانستان بازداشت شده‌اند. وزارت خارجه روسیه هفته گذشته اعلام کرد یکی از اتباع این کشور که از ژوئیه بازداشت شده بود، با درخواست مسکو آزاد شده است.

طالبان در ژوئیه ۲۰۲۴ اعلام کرده بود که در حال گفت‌وگو با واشنگتن درباره پرونده زندانیان است. این گروه بارها تأکید کرده که خواهان روابط خوب با کشورهای جهان، به‌ویژه آمریکا، است؛ هرچند دو طرف ۲۰ سال درگیر جنگ بودند.

