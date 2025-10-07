بیش از ۱۵۰ نفر در دورۀ فشردۀ آموزش مبانی اسلام به میزبانی تاتارستان، شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اداره دینی مسلمانان جمهوری تاتارستان، شانزدهمین دوره کلاس آموزش هفتگی را با هدف آموزش مبانی اسلام آغاز کرد. بیش از ۱۵۰ متقاضی در این دوره شرکت دارند و کلاسها به دو زبان تاتاری و روسی تقسیم شده است تا روند یادگیری تسهیل شود.
این دوره شامل آموزش ایمان و اصول اعتقادات، وضو و نماز، سیره پیامبر اسلام، و مبانی زکات و روزه است و توسط رهبران محلی و داوطلبان جوان اداره دینی مسلمانان تاتارستان برگزار میشود. کلاسها هر شنبه از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر به صورت جداگانه برای مردان و زنان، در مسجد «غالیفسکایای تاتارستان» برگزار میشود.
دوره شانزدهم اواخر آبان ماه سال جاری با اعطای گواهی به شرکتکنندگان برجسته به پایان میرسد. این پروژه از سال ۲۰۱۸ تاکنون بیش از ۱۶۰۰ نفر را با اصول اسلام آشنا کرده است و یکی از مهمترین ابتکارات آموزشی و دینی در تاتارستان محسوب میشود
