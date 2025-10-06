به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمهوری خلق دونتسک میزبان دومین کنفرانس علمی-عملی دربارۀ رویکردهای اسلامی در ارائه حمایت‌های روان‌شناختی و معنوی بود. این رویداد که با همکاری «اداره روحانیت مسلمانان جمهوری خلق دونتسک» و «انجمن کمک‌های روان‌شناختی به مسلمانان» و با حمایت «بنیاد حامی فرهنگ، علم و آموزش اسلامی» برگزار شد، جمعی از کارشناسان و متخصصان را گرد هم آورد تا درباره مسائل حیاتی حمایت از مردم در شرایط دشوار به بحث و تبادل نظر بپردازند.

به گزارش دفتر مطبوعاتی اداره روحانیت مسلمانان تاتارستان، رستم نورگالیف، مشاور مفتی جمهوری تاتارستان، با ارائه سخنرانی تخصصی با عنوان «اصول ارائه کمک معنوی در اسلام: مبانی حقوقی و اخلاقی»، به بررسی دقیق موازین دینی و شاخص‌های اخلاقی که زیربنای این فعالیت‌ها هستند، پرداخت.

بنابر گزارش خبرگزاری‌های محلی، در مجموع، این کنفرانس بر ضرورت توسعه گفت‌وگوی حرفه‌ای در حوزه روان‌شناسی و همراهی معنوی اسلامی تأکید کرد.

