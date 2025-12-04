سوئیس از فعالان ناوگان صمود، هزینه بازگرداندن از اسرائیل را مطالبه کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک فعال سوئیسی که در «ناوگان جهانی صمود برای شکستن محاصره غزه» شرکت کرده بود، اعلام کرد دولت سوئیس از او و دیگر شهروندان سوئیسی حاضر در این ناوگان خواسته است هزینه خدمات کنسولی ارائهشده در زمان بازداشتشان در اسرائیل را بپردازند.
«ساموئل کرتنند» گفت: این اقدام خلاف قوانین بینالمللی و بهویژه «کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی» است که خدمات کنسولی را رایگان میداند. او افزود که فعالان سوئیسی قصد دارند علیه این تصمیم اقدام قانونی کنند و تأکید کرد: «ما هرگز این هزینهها را پرداخت نمیکنیم.»
کرتنند توضیح داد که او شخصاً فاکتوری بیش از ۸۰۰ فرانک سوئیسی (حدود ۱۰۰۰ دلار) دریافت کرده که حتی هزینه لباسهایی را شامل میشود که پس از آزادی برایشان تهیه شده بود. او این اقدام دولت را «غیرقابل قبول» و «شرمآور» خواند و گفت: مسئولان سوئیسی بهجای حمایت از شهروندان خود، در عمل در کنار اسرائیل ظاهر شدند.
این فعال سوئیسی یادآور شد که اسرائیل اوایل اکتبر جاری (مهر ۱۴۰۴) همه کشتیهای «ناوگان صمود» را در مسیر غزه توقیف کرد، بیش از ۵۰۰ فعال از ۴۵ کشور را بازداشت و سپس به کشورهایشان بازگرداند؛ اقدامی که با گزارشهایی از شکنجه و بدرفتاری همراه بود.
کرتنند همچنین وزیر خارجه سوئیس را به پیروی از رویکرد حمایت از اسرائیل متهم کرد و گفت: این سیاست، سوئیس را شریک جنایات اسرائیل در غزه میسازد. او تأکید کرد که فعالان سوئیسی با اقدامات خود، وظیفهای را انجام دادند که دولتشان باید برعهده میگرفت.
وی در ادامه از حمایت گسترده ترکیه و اردن پس از آزادی فعالان یاد کرد و گفت: «شهروندان ترک و دولت ترکیه هزینه بازگشت بخشی از فعالان را پرداخت کردند و در استانبول لباسهای لازم را برایمان تهیه کردند. همچنین برادران اردنی نیز حمایت ارزشمندی نشان دادند.»
این ماجرا در حالی رخ میدهد که اسرائیل بیش از ۱۸ سال است غزه را محاصره کرده و با حمایت آمریکا جنگی ویرانگر علیه این منطقه آغاز کرد که تاکنون بیش از ۷۰ هزار شهید و ۱۷۱ هزار زخمی ـ عمدتاً زنان و کودکان ـ برجای گذاشته است.
