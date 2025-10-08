حمله نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به ناوگان آزادی عازم غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ناوگان جهانی پایداری (الصمود) صبح چهارشنبه از طریق پلتفرم X خود اعلام کرد که نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به ناوگان آزادی که برای شکستن محاصره به سمت غزه در حرکت بود، حمله کرده است.
کمیته بینالمللی شکستن محاصره غزه اعلام کرد که ارتش اشغالگر به ناوگان آزادی در آبهای بینالمللی، ۱۲۰ مایل (در فاصله ۲۲۲ کیلومتر) از نوار غزه حمله کرده است.
دوربینهای نظارتی ناوگان آزادی تصاویری از سربازان اسرائیلی را پخش کردند که سوار بر چندین کشتی شده و اعضای آنها را بازداشت میکردند.
رویترز به نقل از مدیریت ناوگان آزادی گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی در حال ایجاد پارازیت در سیگنالها و سوار شدن به حداقل دو کشتی است.
در همین حال، رویترز به نقل از وزارت امور خارجه این رژیم مدعی شد که کشتیها و مسافران ناوگان آزادی «در امان هستند و به یک بندر اسرائیلی منتقل شدهاند».
وزارت امور خارجه اسرائیل ادعا کرد که مسافران ناوگان آزادی فوراً اخراج خواهند شد.
وزارت امور خارجه این رژیم تلاش ناوگان آزادی را «تلاشی بیهوده دیگر برای شکستن محاصره دریایی و ورود به منطقه جنگی که به هیچ نتیجهای نرسید» توصیف کرد.
این ناوگان که شامل ۱۱ کشتی است، در ۲۵ ماه گذشته از ایتالیا حرکت کرد.
پیش از این رهگیری، کانال ۱۳ اسرائیل گزارش داد که ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای توقیف ناوگان دیگری است که از ایتالیا حرکت کرده و انتظار میرود امشب به نوار غزه برسد.
این کانال اسرائیلی به نقل از نیروهای امنیتی گزارش داد که مقابله با این ناوگان میتواند پیچیدهتر باشد.
کشتیهای ائتلاف ناوگان آزادی پس از حرکت از جزیره سیسیل ایتالیا در ۲۵ ماه گذشته، مستقیماً به سمت نوار غزه حرکت کردند.
سازماندهندگان این کمپین علیرغم مخالفتها، بر ادامه تلاش خود برای رسیدن به نوار غزه اصرار داشتند.
کشتی «الضمیر» به عنوان بخشی از ناوگان آزادی، حامل دهها روزنامهنگار و کادر پزشکی بینالمللی از ۲۵ کشور حرکت کرد.
امدادگران و نمایندگان رسانهها در این کشتی به دنبال رسیدن به همکاران خود در ناوگان آزادی و شکستن محاصره غزه توسط اسرائیل هستند.
کشتی «الضمیر» در ماه مه گذشته توسط نیروهای اسرائیلی در سواحل مالت بمباران شد.
اسرائیل عصر چهارشنبه گذشته به ناوگان جهانی پایداری در حالی که به سمت سواحل غزه در حرکت بود، حمله کرد و صدها فعال سوار بر ۴۲ کشتی را دستگیر و سپس اکثر آنها را آزاد کرد.
عصر چهارشنبه گذشته، نیروی دریایی اسرائیل ۴۲ کشتی متعلق به ناوگان جهانی پایداری را در حالی که در آبهای بینالمللی به سمت غزه در حرکت بودند، توقیف کرد.
صدها فعال بینالمللی دستگیر و به زندان کتزیوت (جنوب) منتقل شدند و سپس بعداً شروع اخراج آنها را اعلام کردند.
ناوگان آزادی، به همراه ناوگان جهانی پایداری که در اواخر ماه اوت حرکت خود را آغاز کرد، جدیدترین تلاش فعالان برای به چالش کشیدن محاصره دریایی نوار غزه توسط اسرائیل است؛ نواری که در معرض نسلکشی نیروهای اشغالگر اسرائیلی قرار دارد و تاکنون جان بیش از ۶۷ هزار نفر را گرفته و دهها هزار نفر دیگر را زخمی کرده، زیرساختها را به طور گسترده تخریب کرده و فاجعه انسانی بیسابقهای را رقم زده است.
.......................................
پایان پیام/ 167
نظر شما