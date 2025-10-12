اظهارات جنجالی ایهود باراک در برنامه زنده علیه نتانیاهو + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با برقراری آتشبس میان مقاومت حماس و رژیم صهیونیستی، انتقادات و اظهارات تند مقامات اسرائیلی علیه نختوزیر این رژیم وارد مرحله جدیدی شده است.
ایهود باراک نخستوزیر پیشین رژیم صهیونیستی در برنامه زنده کانال ۱۳ اسرائیل ضمن انتقاد شدید از اقدامات چند سال اخیر نخستوزیر فعلی اسرائیل گفت: نتانیاهو کسی است که فساد کرده و باعث شکست ما شد؛ او باید فورا از قدرت عزل شود!
باراک افزود: ننگی که نتانیاهو بر چهره اسرائیل نشاند، نسلها زمان میبرد تا پاک شود؛ بهخاطر همه این خسارتها و شکستها باید قبل از آنکه کار از کار بگذرد، اقدام کرد!
.
.
........................
پایان پیام
نظر شما