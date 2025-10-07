به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مسئولان و کارشناسان پاکستانی اعلام کردند که هیئتی از بازرگانان سعودی قرار است این هفته به پاکستان سفر کند تا آغازگر برنامهای سرمایهگذاری باشد که اسلامآباد پس از امضای توافق دفاع مشترک با ریاض، به آن امید بسته است. با این حال، گفته میشود سرمایهگذاریهای عمده منوط به انجام اصلاحات اقتصادی در پاکستان خواهد بود.
منابع پاکستانی پیشبینی کردهاند که حجم اولیه طرحهای سرمایهگذاری حدود یک میلیارد دلار باشد. احتمال دارد این سرمایه از طریق ایجاد صندوق جدیدی بهعنوان مسیری برای تعمیق روابط اقتصادی میان دو کشور – بازتابی از همکاریهای نظامی – تأمین شود.
طبق مفاد توافق دفاعی که ماه گذشته امضا شد، نیروهای پاکستانی قرار است در عربستان سعودی مستقر شوند. همچنین، ریاض اشاره کرده است که از چتر بازدارندگی هستهای اسلامآباد نیز بهرهمند خواهد شد.
در همین حال، کشورهای حاشیه خلیج فارس تأکید کردهاند که پس از حملات بیسابقه اسرائیل به قطر در سپتامبر گذشته، تلآویو تهدیدی مستقیم برای امنیت منطقه محسوب میشود.
بازده اقتصادی برای پاکستان
آنچه پاکستان از این همکاری بهدست خواهد آورد هنوز مشخص نیست، اما تحلیلگران معتقدند که این توافق میتواند بازده مالی قابل توجهی برای اسلامآباد به همراه داشته باشد.
هیئت تجاری سعودی به ریاست شاهزاده منصور بن محمد آل سعود، فرماندار پیشین استان «حفرالباطن»، وارد پاکستان خواهد شد. گفته میشود که هیئت سعودی فعلاً اهداف محدودی دارد، در حالی که دولت پاکستان امیدوار است در ماههای آینده توجه و حضور اقتصادی گستردهتری از سوی ریاض جذب کند.
به گفتهی یکی از منابع نزدیک به این روند، تکنولوژی، تجهیزات ورزشی، صنایع غذایی و کشاورزی از جمله حوزههای مورد توجه سرمایهگذاران سعودی خواهند بود. انتظار میرود اعضای این هیئت با شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان دیدار کنند.
مقامهای پاکستانی گفتهاند که دولت قصد دارد سرمایهگذاریهایی کلان در شرکتهای دولتی و همچنین در احداث کارخانه پتروشیمی را به طرف سعودی پیشنهاد دهد.
پیشتر نیز عربستان علاقهمندی خود را به سرمایهگذاری در بخش معدن پاکستان، از جمله خرید بخشی از سهام دولتی در معدن مس عظیم «ریکو دیک» در ایالت بلوچستان، اعلام کرده بود. این معدن یکی از بزرگترین پروژههای معدنی در جنوب غرب پاکستان است که ارزش آن چندین میلیارد دلار برآورد میشود.
سرمایهگذاری در بخش دفاعی و لزوم اصلاحات
«عمر کریم»، پژوهشگر دانشگاه بیرمنگام بریتانیا، در گفتوگویی گفت: عربستان مایل است مبالغ قابل توجهی در پاکستان سرمایهگذاری کند، اما این امر منوط به انجام اصلاحات اقتصادی اساسی است. تولید تجهیزات دفاعی نیز یکی از اهداف بالقوه این سرمایهگذاریهاست.
او افزود: پیام سعودیها روشن است، ابتدا اوضاع داخلی خود را سامان دهید، توانمندیهایتان را ارتقا دهید… از ما فقط پول نخواهید.
یکی از مقامات پاکستانی نیز اظهار کرد که سفر هیئت سعودی بیشتر بر بخش خصوصی متمرکز است و اسلامآباد میداند که برای جلب اعتماد سرمایهگذاران، نیازمند اصلاحات نهادی و ساختاری است.
نظارت هند و رقابت منطقهای
در همین حال، هند، رقیب دیرینه و همسایه پاکستان، بهدقت ورود احتمالی سرمایههای سعودی به پاکستان را دنبال میکند.
بودجه دفاعی پاکستان حدود یکهفتم بودجه نظامی هند است و اقتصاد شکنندهی این کشور از دیرباز یکی از نقاط ضعفش در حوزه نظامی بهشمار میرود؛ موضوعی که توان خرید تجهیزات و نگهداری نیروهای مسلح را محدود کرده است.
دهلینو ماه گذشته در واکنش به توافق جدید ریاض و اسلامآباد اعلام کرد که انتظار دارد عربستان سعودی در تصمیمات خود، منافع و حساسیتهای مشترک منطقهای را در نظر بگیرد.
