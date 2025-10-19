تهاتر؛ راهکار جدید پاکستان برای توسعه روابط تجاری با تهران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد مدثر تیپو، سفیر پاکستان در تهران، اعلام کرد که دولت پاکستان دستورالعمل اجرایی جدیدی موسوم به SRO برای ترویج تجارت تهاتری با جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است. وی این اقدام را گامی مهم در مسیر توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور دانست.

پاسخ به نگرانی‌های تجار دو کشور در دستورالعمل جدید

سفیر پاکستان با اشاره به فرایند طولانی و جامع بررسی‌های انجام‌شده در تدوین این دستورالعمل، تأکید کرد که بسیاری از نگرانی‌های جامعه تجاری ایران و پاکستان در این سند جدید مورد توجه قرار گرفته و راه‌حل‌هایی برای آن‌ها ارائه شده است.

افزایش سطح تجارت و تنوع‌بخشی به پایه‌های اقتصادی

وی ابراز امیدواری کرد که این دستورالعمل بتواند به‌طور قابل توجهی سطح تجارت میان تهران و اسلام‌آباد را ارتقا دهد و پایه‌های اقتصادی روابط دوجانبه را متنوع سازد.

دعوت از فعالان اقتصادی برای بهره‌برداری از فرصت‌های جدید

مدثر تیپو در ادامه از صنعت و جامعه تجاری هر دو کشور دعوت کرد تا از مزایای کامل این دستورالعمل بهره‌مند شوند و به گسترش تجارت دوجانبه کمک کنند. وی همچنین از اتاق‌های بازرگانی و نهادهای تجاری ایران و پاکستان خواست تا این دستورالعمل را با اعضای خود به اشتراک بگذارند تا زمینه بهره‌مندی از منافع متقابل فراهم شود.

