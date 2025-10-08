کشته شدن ۱۱ نیروی امنیتی پاکستان در مرز افغانستان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حمله مسلحانه در نزدیکی مرز افغانستان، ۱۱ نفر از نیروهای نظامی پاکستان جان خود را از دست دادند.

کشته‌شدگان شامل ۹ سرباز و ۲ افسر بوده که در کمین افراد مسلح، هدف قرار گرفتند.

این حادثه در منطقه‌ی کوهستانی و صعب‌العبور رخ داد که سال‌هاست شاهد تنش‌های امنیتی فزاینده است.

این مناطق مرزی به‌عنوان پناهگاه گروه‌های مسلح شناخته می‌شوند؛ به‌ویژه گروه‌هایی مانند «طالبان پاکستان» و سایر سازمان‌های شبه‌نظامی که در دو سوی مرز فعالیت دارند.

مرز میان پاکستان و افغانستان حدود ۲۶۰۰ کیلومتر طول دارد و به نام «خط دیورند» شناخته می‌شود؛ خطی که دولت افغانستان از دیرباز آن را به‌عنوان مرز رسمی به رسمیت نمی‌شناسد.

این منطقه طی دهه‌ها به گذرگاهی کنترل‌نشده برای عبور جنگجویان، تسلیحات و کالاها تبدیل شده و یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط امنیتی در جنوب آسیا به شمار می‌رود.

............................

پایان پیام/ 167