  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

کشته شدن ۱۱ نیروی امنیتی پاکستان در مرز افغانستان

۱۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۴
کد خبر: 1736235
کشته شدن ۱۱ نیروی امنیتی پاکستان در مرز افغانستان

در پی حمله مسلحانه در نزدیکی مرز افغانستان، ۱۱ نفر از نیروهای نظامی پاکستان جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حمله مسلحانه در نزدیکی مرز افغانستان، ۱۱ نفر از نیروهای نظامی پاکستان جان خود را از دست دادند.

کشته‌شدگان شامل ۹ سرباز و ۲ افسر بوده که در کمین افراد مسلح، هدف قرار گرفتند.

این حادثه در منطقه‌ی کوهستانی و صعب‌العبور رخ داد که سال‌هاست شاهد تنش‌های امنیتی فزاینده است.

این مناطق مرزی به‌عنوان پناهگاه گروه‌های مسلح شناخته می‌شوند؛ به‌ویژه گروه‌هایی مانند «طالبان پاکستان» و سایر سازمان‌های شبه‌نظامی که در دو سوی مرز فعالیت دارند.

مرز میان پاکستان و افغانستان حدود ۲۶۰۰ کیلومتر طول دارد و به نام «خط دیورند» شناخته می‌شود؛ خطی که دولت افغانستان از دیرباز آن را به‌عنوان مرز رسمی به رسمیت نمی‌شناسد.

این منطقه طی دهه‌ها به گذرگاهی کنترل‌نشده برای عبور جنگجویان، تسلیحات و کالاها تبدیل شده و یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط امنیتی در جنوب آسیا به شمار می‌رود.

............................

پایان پیام/ 167

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha