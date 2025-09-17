به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود» ولیعهد و نخست‌وزیر عربستان سعودی در ریاض، میزبان «محمد شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان بود.

بر اساس این گزارش، ولیعهد سعودی و نخست‌وزیر پاکستان توافق‌نامه دفاع راهبردی مشترک میان دو کشور را امضا کردند.

دفتر نخست‌وزیری پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که این توافق که بازتاب‌دهنده تعهد مشترک دو کشور به تقویت امنیت خود و برقراری صلح و امنیت در منطقه و جهان است، با هدف توسعه همکاری‌های دفاعی و تقویت بازدارندگی مشترک در برابر هرگونه تجاوز به امضا رسید.

در متن توافق‌نامه بین عربستان سعودی و پاکستان، آمده است: هرگونه حمله به یکی از دو کشور، به‌مثابه حمله به هر دوی آن‌ها تلقی خواهد شد.

همچنین محمد بن سلمان و شهباز شریف نشست مذاکرات رسمی برگزار کردند و در آن روابط دوجانبه نزدیک، تلاش‌های مشترک برای تقویت شراکت راهبردی و هماهنگی‌های امنیتی مورد بررسی قرار گرفت.

طرفین همچنین درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و مسائل مورد اهتمام مشترک و تلاش‌ها برای مواجهه با آن‌ها به گفت‌وگو پرداختند تا امنیت و ثبات بیشتر حاصل شود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸