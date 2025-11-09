به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ وزارت حج و عمره عربستان سعودی روز یکشنبه پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی خدمات حج ۱۴۴۷ هـ.ق را در شهر جده با شعار «از مکه تا جهان» آغاز کرد. این رویداد چهار روزه که تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ ادامه دارد، در مرکز سوپردوم جده برگزار میشود و با هدف گردهم آوردن مسئولان دولتی، بخش خصوصی و سازمانهای بینالمللی برای بررسی آینده خدمات حج و ارتقای تجربه زائران طراحی شده است.
کنفرانس حج عربستان برنامههای متنوعی را ارائه میدهد، از جمله بیش از ۸۰ نشست گفتوگو و حدود ۶۰ کارگاه تخصصی، که پیشبینی میشود بیش از ۲۴۰۰ شرکتکننده در آن حضور یابند. بیش از ۱۵۰ کشور و شمار زیادی از سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی در این رویداد مشارکت دارند.
سازماندهندگان تأکید کردهاند که هدف اصلی این کنفرانس «همگرایی تلاشها برای آمادهسازی فصل بعدی حج، ترسیم آینده خدمات حج و ارتقای تجربه زائران با رعایت بالاترین استانداردهای بینالمللی» است. این رویداد فرصتی برای تبادل تجربه، ارائه راهکارهای نوآورانه و تقویت همکاریهای بینالمللی در حوزه خدمات حج فراهم میکند.
