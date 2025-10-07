یدیعوت آحارانوت: نفرت از اسرائیل در جهان رکورد زد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت در گزارشی نوشت: افزایش اظهارات رهبران کشورها درباره‌ی به‌رسمیت شناختن دولت فلسطین، موج جهانی مخالفت با اسرائیل را شدت بخشیده است.

این رسانه اعتراف کرد: «دو سال پس از ۷ اکتبر، ما در میانه‌ی انقلابی از نفرت از اسرائیل قرار داریم؛ موجی که هرچه جنگ شمشیرهای آهنین ادامه یافت، گسترده‌تر شد.»

بر اساس آمار منتشرشده، در سه‌ماهه‌ی پایانی سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۷۸۵ حادثه ضداسرائیلی در جهان ثبت شده است؛ رقمی نزدیک به کل حوادث سال ۲۰۲۲.

