یدیعوت آحارانوت: نفرت از اسرائیل در جهان رکورد زد

۱۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۳
بر اساس آمار منتشرشده، در سه‌ماهه‌ی پایانی سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۷۸۵ حادثه ضداسرائیلی در جهان ثبت شده است؛ رقمی نزدیک به کل حوادث سال ۲۰۲۲.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت در گزارشی نوشت: افزایش اظهارات رهبران کشورها درباره‌ی به‌رسمیت شناختن دولت فلسطین، موج جهانی مخالفت با اسرائیل را شدت بخشیده است.

این رسانه اعتراف کرد: «دو سال پس از ۷ اکتبر، ما در میانه‌ی انقلابی از نفرت از اسرائیل قرار داریم؛ موجی که هرچه جنگ شمشیرهای آهنین ادامه یافت، گسترده‌تر شد.»

