به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مراسم ۲۵۰ سالگی تشکیل نیروی دریایی آمریکا، به شکست کشورش در افغانستان اذعان کرد و دلیل این شکست را ملاحظات سیاسی دانست.

ترامپ در این مراسم که روز یکشنبه (۱۳ مهر) برگزار شد، تصریح کرد ما به راحتی در افغانستان پیروز ‏می‌شدیم، هر جنگی را به راحتی پیروز می‌شدیم، اما ما ملاحظات سیاسی را در نظر ‏گرفتیم.

وی در ادامه گفت که ما دیگر قصد نداریم ملاحظات سیاسی را در نظر بگیریم و دوباره در جنگ‌ها پیروز خواهیم شد.

گفتنی است، ۷ اکتبر سالروز حمله آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱ به بهانه مبارزه با تروریسم است. حمله‌ای که حضور آمریکا در افغانستان را به مدت ۲۰ سال توجیه کرد و با وجود هزینه ۲.۲۶ تریلیون دلاری و کشته و زخمی شدن بیش از ۲۳ هزار آمریکایی، در نهایت به توافق با طالبانی که به بهانه نابودی انها لشکرکشی شده بود، منجر شد و در سال ۲۰۲۱ حکومت افغانستان به آنان واگذار شد.

خروج آمریکا از افغانستان و برجای گذاشتن چندین میلیون دلار تجهیزات نظامی در این کشور، همیشه مورد انتقاد ترامپ بوده و او بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا را دائما برای این خروج عجولانه تخطئه می‌کند.

..........

پایان پیام/