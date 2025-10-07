به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مراسم ۲۵۰ سالگی تشکیل نیروی دریایی آمریکا، به شکست کشورش در افغانستان اذعان کرد و دلیل این شکست را ملاحظات سیاسی دانست.
ترامپ در این مراسم که روز یکشنبه (۱۳ مهر) برگزار شد، تصریح کرد ما به راحتی در افغانستان پیروز میشدیم، هر جنگی را به راحتی پیروز میشدیم، اما ما ملاحظات سیاسی را در نظر گرفتیم.
وی در ادامه گفت که ما دیگر قصد نداریم ملاحظات سیاسی را در نظر بگیریم و دوباره در جنگها پیروز خواهیم شد.
گفتنی است، ۷ اکتبر سالروز حمله آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱ به بهانه مبارزه با تروریسم است. حملهای که حضور آمریکا در افغانستان را به مدت ۲۰ سال توجیه کرد و با وجود هزینه ۲.۲۶ تریلیون دلاری و کشته و زخمی شدن بیش از ۲۳ هزار آمریکایی، در نهایت به توافق با طالبانی که به بهانه نابودی انها لشکرکشی شده بود، منجر شد و در سال ۲۰۲۱ حکومت افغانستان به آنان واگذار شد.
خروج آمریکا از افغانستان و برجای گذاشتن چندین میلیون دلار تجهیزات نظامی در این کشور، همیشه مورد انتقاد ترامپ بوده و او بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا را دائما برای این خروج عجولانه تخطئه میکند.
