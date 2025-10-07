فعال ایتالیایی عضو ناوگان صمود، به اسلام گروید

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ توماسو پورتولازی فعال ایتالیایی که در قالب ناوگان صمود برای شکستن محاصره نوار غزه راهی این منطقه شده و به دست نظامیان صهیونیست بازداشت شده بود، به اسلام گروید.

به گزارش السومریه نیوز، پورتولازی گفت، من این سفر را با عشق به ملت فلسطین آغاز کردم و این لحظه‌ای مناسب برای اتخاذ چنین تصمیمی بود.

این فعال ایتالیایی درباره جزئیات بازداشت خود بعد از نزدیک شدن ناوگان صمود به سواحل غزه گفت، با من و دیگر فعالان طی سه روز زندانی بودن در اسرائیل بدرفتاری شد به طوری که با خشونت با ما رفتار کردند و ما را از آب و خواب و نیازهای اساسی محروم کردند.

پورتولازی درباره لحظه‌ای که تصمیم گرفت مسلمان شود گفت: من و هشت فعال مسلمان از ترکیه و مالزی در یک سلول بودیم. صبح یکی از روزها در حالی که آنها در حال نماز خواندن بودند نیروهای پلیس به سلول حمله کردند و من احساس کردم این رفتار آنان غیرانسانی است و تلاش کردم در برابر آنان مقاومت کنم زیرا این کار پلیس، توهین به باورهایشان بود. بعد از آن با هم سلولی‌هایم صحبت کردم و آنها پیشنهاد کردند شهادتین را بگویم. در آن لحظه احساس کردم کار درست همین است و اسلام آوردن خود را با انگیزه عشق به ملت فلسطین اعلام کردم.

پورتولازی اولین کاری که پس از بازگشت به رم انجام خواهد داد را رفتن به مسجد و تثبیت رسمی اسلام آوردن خود اعلام کرد. او همچنین از دولت ایتالیا خواست موضعی قاطعانه برای توقف کمک به اسرائیل از جمله فروش سلاح به آن اتخاذ کند.

