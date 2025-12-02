به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در سخنانی اعلام کرد که تهدید گروههای تروریستی محدود به افغانستان نیست و این گروهها در کشورهای مختلف منطقه پراکندهاند.
وی با اشاره به گستردگی این خطر، تأکید کرد که مقابله تأثیر گذار با آن تنها از طریق همکاری جمعی و هماهنگی میان کشورهای همسایه از جمله کشور افغانستان امکانپذیر است.
او افزود که امنیت پایدار در منطقه نیازمند رویکرد مشترک و تبادل اطلاعات میان دولتهاست و هرگونه غفلت میتواند زمینهساز گسترش فعالیتهای تروریستی شود.
به گفته وی، همگرایی منطقهای نه تنها برای مقابله با تهدیدهای امنیتی، بلکه برای تقویت ثبات سیاسی و اقتصادی نیز ضرورت دارد.
