ایران: مقابله با تروریسم نیازمند همکاری منطقه‌ای به خصوص افغانستان

۱۱ آذر ۱۴۰۴ - ۲۲:۲۸
کد مطلب: 1756956
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد گروه‌های تروریستی تنها در افغانستان حضور ندارند و در کشورهای مختلف منطقه پراکنده‌اند. او تأکید کرد مقابله با این تهدید نیازمند همکاری جمعی کشورهای همسایه به خصوص کشور افغانستان است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در سخنانی اعلام کرد که تهدید گروه‌های تروریستی محدود به افغانستان نیست و این گروه‌ها در کشورهای مختلف منطقه پراکنده‌اند.

وی با اشاره به گستردگی این خطر، تأکید کرد که مقابله تأثیر گذار با آن تنها از طریق همکاری جمعی و هماهنگی میان کشورهای همسایه از جمله کشور افغانستان امکان‌پذیر است.

او افزود که امنیت پایدار در منطقه نیازمند رویکرد مشترک و تبادل اطلاعات میان دولت‌هاست و هرگونه غفلت می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های تروریستی شود.

به گفته وی، همگرایی منطقه‌ای نه تنها برای مقابله با تهدیدهای امنیتی، بلکه برای تقویت ثبات سیاسی و اقتصادی نیز ضرورت دارد.

