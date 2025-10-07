شیخ علی سلمان از زندان: اگر بیرون بودم، آرزو داشتم در کنار آزادگان «ناوگان صمود» باشم

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق بحرین، در پیامی از داخل زندان، با ابراز همبستگی با شرکتکنندگان در ناوگان صمود اقدام آنان را کاری شریف و مایه افتخار همه آزادگان جهان توصیف کرد.
شیخ سلمان در پیام خود از زندان نوشت: درود و احترام به شما آزادگان که راه وجدان انسانی را برگزیدید و مسیر کرامت را در حمایت از مظلومان غزه پیمودید. آنچه انجام میدهید نشان میدهد انسانیت هنوز زنده است و در برابر رنج دیگران بیتفاوت نیست. هرگاه انسان نقض انسانیت برادر خود را میبیند، فطرت و وجدان برای یاری مظلوم به پا میخیزد.
وی افزود: آنچه شما در این ناوگان انجام میدهید، در همه ادیان، شرایع و عرفها اقدامی شایسته و پسندیده است و گواهی است بر اینکه وجدان انسانی هنوز نمرده است. حرکت شما افتخاری برای همه ماست.
شیخ علی سلمان در پایان پیام خود تأکید کرد: به شما و ایستادگیتان افتخار میکنم و امیدوارم این موج همبستگی و یاری مظلومان تا رفع رنج و پایان نسلکشی ادامه یابد. اگر بیرون از زندان بودم، آرزو داشتم در کنار شما باشم و در این افتخار بزرگ انسانی شریک شوم.
پیام شیخ سلمان همزمان با ادامه بازداشت صدها فعال شرکتکننده در ناوگان صمود منتشر شده است؛ ناوگانی که پس از حرکت بهسوی غزه، توسط نیروهای اسرائیلی در آبهای بینالمللی توقیف شد.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما