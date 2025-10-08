انتصاب رئیس دبیرخانه و اعضای شورای هماهنگی اجرایی اجلاس جهانی جوانان اهل بیتی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در احکام جداگانه‌ای، رئیس دبیرخانه و اعضای شورای هماهنگی اجرایی اجلاس جهانی جوانان اهل بیتی را منصوب کرد.

بر اساس این احکام، حجت الاسلام و المسلمین «محمدعلی معینیان» معاون بین الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) به عنوان رئیس دبیرخانه و عضو شورای هماهنگی اجرایی اجلاس جهانی جوانان اهل بیتی، و حجت‌الاسلام و المسلمین «رضا شاکری» معاون علمی و فرهنگی مجمع جهانی‌ اهل‌بیت(ع) و حجت الاسلام و المسلمین «سید مصطفی قاضوی» معاون توسعه مدیریت و منابع مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، به عنوان اعضای شورای هماهنگی اجرایی اجلاس جهانی جوانان اهل بیتی منصوب شدند.

متن حکم دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت به حجت الاسلام معینیان به شرح زیر است:

بسمه تعالی

حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی معینیان دام توفیقه

با سلام و تحیت

نظر به پیشنهاد رئیس اجلاس جهانی جوانان اهل بیتی و با توجه به تعهد، توانمندی و تجارب ارزشمندتان، به عنوان «رئیس دبیرخانه اجلاس جهانی جوانان اهل بیتی» و «عضو شورای هماهنگی اجرایی اجلاس جهانی جوانان اهل بیتی» منصوب می‌شوید.

امید است با هماهنگی کامل با دیگر ارکان، بالاخص رئیس اجلاس، در تشکیل دبیرخانه و برنامه‌ریزی جهت تحقق اهداف و سیاست‌های کلی اجلاس، مدیریت و نظارت بر کلیه امورات اجرایی، مالی و اداری دبیرخانه، تهیه و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از روند پیشرفت امور به مراجع ذی ربط و دیگر امور محوله از جانب رئیس اجلاس مؤید و موفق باشید.

از درگاه خداوند متعال توفیقات حضرتعالی را در خدمت به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و پیروانشان مسئلت دارم.

رضا رمضانی



متن حکم دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) به حجت الاسلام شاکری به شرح زیر است:

باسمه تعالی

حجت الاسلام و المسلمین رضا شاکری دام توفیقه

با سلام و تحیت

نظر به پیشنهاد رئیس اجلاس جهانی جوانان اهل بیتی و با توجه به تعهد، توانمندی و تجارب ارزشمندتان، به عنوان «عضو شورای هماهنگی اجرایی اجلاس جوانان اهل بیتی» منصوب می‌شوید. امید است با هماهنگی کامل با دیگر ارکان، بالاخص رئیس اجلاس، در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد عظیم موید و موفق باشید.

از درگاه خداوند متعال توفیقات حضرتعالی را در خدمت به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و پیروانشان مسئلت دارم.

رضا رمضانی

متن حکم دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) به حجت الاسلام قاضوی به شرح زیر است:

باسمه تعالی

حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی قاضوی دام توفیقه

با سلام و تحیت

نظر به پیشنهاد رئیس اجلاس جهانی جوانان اهل بیتی و با توجه به تعهد، توانمندی و تجارب ارزشمندتان، به عنوان «عضو شورای هماهنگی اجرایی اجلاس جوانان اهل بیتی» منصوب می‌شوید. امید است با هماهنگی کامل با دیگر ارکان، بالاخص رئیس اجلاس، در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد عظیم موید و موفق باشید.

از درگاه خداوند متعال توفیقات حضرتعالی را در خدمت به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و پیروانشان مسئلت دارم.

رضا رمضانی

