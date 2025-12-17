مراسم جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) در گامبیا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت میلاد فرخنده حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، مراسم جشنی توسط مبلغان و فارغ‌التحصیلان جامعه المصطفی در کشور گامبیا در مدرسه امام زین‌العابدین (علیه‌السلام) واقع در روستای لوحین در این کشور، برگزار شد.

این محفل معنوی با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید توسط یکی از دانش‌آموختگان آغاز شد و در ادامه، شیخ معاذ انغوم در سخنانی به تبیین فضایل و مناقب والای دخت گرامی پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) پرداخت.

در بخش دیگری از این مراسم، شیخ جبریل محمد لو پیرامون موضوع حجاب و سیره عفاف حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) سخنرانی کرد.

این آیین که با حضور ارادتمندان اهل‌بیت (علیهم‌السلام) برگزار شد، با عرض تبریک و تهنیت به مناسبت این ایام فرخنده و آرزوی خیر و برکت برای همگان به پایان رسید.

