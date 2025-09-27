تقدیر از ۲ حافظ جدید یک مؤسسۀ حفظ قرآن در کوزوو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک موسسه آموزش حفظ قرآن به نام «مدرسه بزرگ» در شهر جاکووا، واقع در جنوب غربی کوزوو، مراسم ویژهای برای تقدیر از دو حافظ جدید قرآن به نامهای دیار مراتی و اونیس میما برگزار کرد.
بر اساس گزارش سایت خبری Muslims Around The World، این مراسم با حضور خانوادههای دو حافظ قرآن، دوستان و شخصیتهای برجسته مذهبی برگزار شد.
این دو حافظ قرآن در این مراسم با هدایایی از سوی شخصیتهای مذهبی و مهمانان حاضر، به مناسبت موفقیت در حفظ کامل قرآن کریم، مورد تقدیر قرار گرفتند.
موسسه آموزش حفظ قرآن «مدرسه بزرگ – Medreseja e Madhe» در شهر تاریخی جاکووا در جنوب غربی کوزوو، یکی از مهمترین و بزرگترین نهادهای حفظ قرآن در کشور است و به مدت سه قرن، چراغ علمی و مذهبی در این منطقه بوده است.
گفتنی است ساختمان این مؤسسه قدیمی در سال ۱۹۹۹ میلادی بهطور کامل توسط نیروهای افراطی صرب نابود شد، اما طولی نکشید که باز هم به همت مسلمانان، این مرکز اسلامی احیاء و مجدداً شروع به تربیت حافظان قرآن کرد.
