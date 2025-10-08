به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تفاهمنامه همکاری دانشگاه مهر البرز و دانشگاه بینالمللی اهلبیت(ع) امضا شد.
در جلسه امضای این تفاهمنامه که حجتالاسلام دکتر محمدعلی قمی قائم مقام ریاست دانشگاه اهلبیت(ع) و دکتر عبادی قائم مقام دانشگاه مهر البرز و جمعی دیگر از مسئولان دو دانشگاه حضور داشتند، زمینههای پذیرش دانشجوی بینالملل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و طرفین بر همکاریهای مشترک در قالب تفاهمنامه تاکید کردند.
هدف از انعقاد این تفاهم، کمک به آموزشهای دانشگاهی شیعیان و محبان اهلبیت(ع) خارج کشور، توانمندسازی زیرساختهای آموزش آنلاین دانشگاه اهلبیت(ع) و کمک به آموزشهای آنلاین دانشگاه و برنامههای کوتاهمدت اعلام شده است.
یادآور میشود دانشگاه بینالمللی اهلبیت(ع) با بیش از بیست سال سابقه آموزشی است که ۱۵۰۰ دانشجو از ۳۵ ملیت جهان در این دانشگاه در حال تحصیل هستند.
