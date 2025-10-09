وحدت و استقامت رمز پیروزی امت اسلامی در برابر دشمنان است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزبالله لبنان در پیامی به کنفرانس «وحدت و استقامت» که از سوی هیئت مرکزی اعتکاف جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس برگزار شد ـ و پیام وی توسط حجتالاسلام والمسلمین شیخ ناجی نماینده اعزامی حزبالله قرائت گردید ـ بر اهمیت «اعتکاف»، «وحدت اسلامی» و «استقامت در راه حق» بهعنوان دو رکن اساسی پیشرفت امت اسلامی تأکید کرد.
وی در آغاز سخنان خود ضمن حمد و ستایش پروردگار و درود بر پیامبر اکرم(ص) و خاندان پاک ایشان، با اشاره به فرمایش امام خمینی(قده) در تحریر الوسیله گفت: «اعتکاف اقامت در مسجد به قصد عبادت است و نیت قرب الهی در آن کفایت میکند». وی افزود: بندگی خالصانه و نیت قرب به خداوند، انسان را در عشق الهی ذوب میکند و زمینهساز شکلگیری رفتاری انسانی و اخلاقی در مسیر سعادت دنیا و آخرت میشود.
دبیرکل حزبالله، اعتکاف را فرصتی برای پالایش نفس و تجدید عزم برای حرکت در مسیر اصیل اسلامی محمدی دانست و تصریح کرد: «انتخاب عنوان امسال کنفرانس با محوریت "وحدت و استقامت"، اقدامی شایسته است، زیرا مهمترین ثمره اعتکاف، تصمیم به استقامت است و استقامت، نقطه آغاز بندگی راستین است».
شیخ نعیم قاسم با استناد به آیه شریفه
فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ (هود ۱۱۲) و سخنان پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع)، تأکید کرد: «استقامت، عامل حیات دین و مایه دوام آن است و در انقلاب اسلامی ایران، در نهضت امام خمینی(قده) و استمرار آن در نظام جمهوری اسلامی، جلوهای عینی یافته است».
وی ادامه داد: «جمهوری اسلامی ایران با در دست گرفتن پرچم حرکتهای آزادیبخش، احیای مسئله فلسطین و الهام از نهضت عاشورا، راه استقامت و مقاومت را در پیش گرفت و این مسیر، الگویی برای ملتهای منطقه و مسلمانان جهان شد».
دبیرکل حزبالله با اشاره به پیوند میان «عبودیت» و «وحدت اسلامی»، گفت: «وحدت امت اسلامی تنها راه تحقق موفقیت و پیروزی در برابر دشمنان است؛ چراکه خداوند فرمود:
إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ (الأنبیاء ۹۲)».
او تأکید کرد: «وحدت اسلامی، ترجمان عملی عبودیت است و نتیجهای ایمانی دارد که در قالب همکاری، نصرت و مقاومت مشترک در برابر کفر و باطل ظهور مییابد».
شیخ نعیم قاسم با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله خامنهای (مدّ ظلّه العالی) گفت: «محور وحدت مسلمانان وجود مبارک پیامبر اکرم(ص) است و در این محور تفاوتهای مذهبی و فرقهای معنا ندارد؛ همه دلها حول این مرکز نورانی متحد میشوند».
وی وحدت اسلامی امروز را در حمایت جهانی از فلسطین دانست و افزود: «تجلی وحدت، در حمایت از ملت فلسطین برای آزادسازی سرزمینشان آشکار است؛ چه با بذل مال و جان، چه با ابزار فرهنگی و رسانهای». او با قدردانی از حمایتهای مستمر جمهوری اسلامی ایران از محور مقاومت، گفت: «امام خامنهای و ملت عزیز ایران همهگونه پشتیبانی مالی، آموزشی و عملی را برای مقاومت فلسطین و لبنان فراهم کردهاند، که این اقدام، تحقق واقعی وحدت اسلامی بهعنوان یک مسئولیت شرعی است».
دبیرکل حزبالله یادآور شد: «جمهوری اسلامی ایران از آغاز تأسیس تا کنون هزینههای بسیاری در مسیر وحدت و استقامت پرداخته، اما به لطف خدا در برابر توطئههای دشمنان، پیروز و سربلند بیرون آمده است».
وی با اشاره به دستاوردهای مقاومت اسلامی در لبنان گفت: «حزبالله طی ۴۳ سال، از سال ۱۹۸۲ تا امروز، با برکت خط امام خمینی(قده) و با وحدت و استقامت درخشیده است؛ از آزادسازی جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ تا پیروزی در جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶».
او یاد و نام شهدای بزرگ مقاومت از جمله سید شهدای امت سید حسن نصرالله(رض) و شهید سید هاشم صفیالدین(رض) را گرامی داشت و گفت: «این شهیدان مظهر استقامت و ایمان به وحدت اسلامی بودند و نسلی را در مسیر جهاد، شهادت و حمایت از فلسطین پرورش دادند».
شیخ نعیم قاسم تأکید کرد: «اجازه نخواهیم داد دشمن با اشغال خاک ما و نابودی آینده نسلها به اهداف خود برسد. استقامت ما تا ناکامسازی کامل نقشههای دشمن ادامه دارد».
وی در پایان ضمن تشکر از هیئت مرکزی اعتکاف برای برگزاری این کنفرانس مهم، از ملت ایران بهویژه رهبری الهی حضرت آیتالله خامنهای قدردانی کرد و گفت: «ملت مجاهد ایران بار سنگین استقامت و وحدت را برای یاری فلسطین و محور مقاومت بر دوش کشیده است. این فداکاریها، مسیر تحولات راهبردی منطقه را تغییر داده و آثار آن تا پیروزی نهایی امت اسلامی ادامه خواهد یافت، انشاءالله».
شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزبالله لبنان
۱۴ ربیعالثانی ۱۴۴۷ هـ / ۱۵ مهر ۱۴۰۴
