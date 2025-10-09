به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش جهاد اسلامی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که امضای توافق آتش‌بس و پایان دادن به تجاوزگری رژیم صهیونیستی و عقب نشینی نظامیان این رژیم و آزادی اسرا، نتیجه جانفشانی ملت فلسطین و رزمندگان مقاومت در غزه است.

در متن این بیانیه آمده است: منت توافق آتش‌بس و نتادل اسرا از جانب کسی دیگر بر سر ما نیست. ما قدردان زحمات طرف های عربی و بین المللی هستیم. اما این دستاورد، نتیجه جانفشانی ملت فلسطین و شجاعت رزمندگانی است که در میادین نبرد شجاعانه در برابر دشمن ایستادند و اگر شجاعت میدانی رزمندگان نبود، مقاومت نمی توانست اینگونه مقتدرانه و با صلابت در پای میز مذاکره حاضر شود.

در این لحظه تاریخی ملت ما، یاد شهدای بزرگ خود را که مهمترین نقش را در پابرجا ماندن مقاومت ایفا کرده اند و آن را به درجه ای از قدرت رساندند که رو در روی دشمن ایستاده و آن را مجبور به آتش بس کردند، گرامی میدارد.

..............

پایان پیام/ 218

