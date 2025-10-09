اظهارات عجیب ترامپ: حمله به ایران در دستیابی به توافق غزه مهم بود/کشورهای بسیاری برای بازسازی غزه پول خواهند داد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ترامپ گفت: «ایران نمیتواند به سلاح هستهای دست یابد.» وی ادامه داد: «حمله به ایران در دستیابی به توافق غزه مهم بود، آنها گفتند که از این توافق حمایت میکنند و ما از این امر خشنود هستیم.»
رئیس جمهور آمریکا گفت: «من به جنگ غزه پایان دادم و امیدواریم صلح در آنجا پایدار باشد.»
ترامپ اظهار داشت: «ما به توافقی برای آزادی همه اسرا رسیدهایم و انتظار میرود آنها دوشنبه یا سهشنبه آزاد شوند.»
وی تصریح کرد: «من سعی خواهم کرد به خاورمیانه سفر کنم و ما در حال بررسی زمان دقیق این سفر هستیم.»
رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه همه کشورهای خاورمیانه از طرح آتشبس غزه حمایت و آن را تأیید میکنند، گفت: «آنچه در غزه اتفاق میافتد باید متوقف شود و ما برای دستیابی به آن تلاش خواهیم کرد.»
ترامپ تاکید کرد: «از رهبران قطر، مصر و ترکیه به خاطر کمک به ما در دستیابی به این دستاورد قابل توجه و همراهی همیشگیشان در تمام مسیر سپاسگزارم.»
وی ادامه داد: «غزه به آرامی بازسازی خواهد شد و آنچه اتفاق میافتد برای نوار غزه بسیار شگفتانگیز خواهد بود.»
ترامپ اظهار داشت: «تمام جهان از تلاشهای آتشبس در غزه حمایت کردهاند، حتی طرفهایی که با آن مخالف بودند.ما به نقش خود در پایان دادن به درگیری وحشتناک در غزه افتخار میکنیم.»
رئیس جمهور آمریکا عنوان کرد: «جنگ بین روسیه و اوکراین یک اشتباه بزرگ بود و اگر من رئیس جمهور بودم، اتفاق نمیافتاد.»
ترامپ گفت: «کشورهای بسیاری اموال و پول زیادی برای بازسازی نوار غزه خواهند داد.»
وی اظهار داشت: «دموکراتها در مورد هر کاری که انجام میدهند دروغ میگویند و آنچه تبلیغ میکنند، دروغ و جعل محض است، ما در اعمال قانون و نظم در واشنگتن دی سی موفق بودهایم و در شهرهای دیگر نیز قانون و نظم را اعمال خواهیم کرد.»
رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه همه کشورهای خاورمیانه حامی طرح غزه بودند، گفت: «من به زودی به مقصد خاورمیانه، آمریکا را ترک خواهم کرد، ما برای منطقه صلح به ارمغان خواهیم آورد.»
