به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که تحریم‌هایی را علیه یک شبکه ایرانی به اجرا گذاشته است، شبکه‌ای که به ادعای واشنگتن، در زمینه خرید تجهیزات و سلاح برای پشتیبانی از برنامه موشک‌های بالستیک ایران فعالیت می‌کند. این اقدام پس از تصمیم اخیر سازمان ملل برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه تهران صورت گرفته است.

«اسکات بیسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای گفت: با هدایت رئیس‌جمهور ترامپ، مانع دستیابی رژیم ایران به سلاح‌هایی خواهیم شد که می‌تواند در راستای اهداف مخرب آن به‌کار گرفته شود.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، در این دور از تحریم‌ها ۲۱ شرکت و ۱۷ فرد هدف قرار گرفته‌اند که به ادعای واشنگتن، تهدیدی جدی برای نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، کشتی‌های تجاری این کشور در آب‌های بین‌المللی و حتی غیرنظامیان محسوب می‌شوند.

این وزارتخانه افزود که دفاتر و فعالیت‌های این شبکه‌ها در کشورهای مختلف از جمله ایران، چین، هنگ‌کنگ و آلمان پراکنده است.

تحریم‌های جدید، نخستین اقدام عملی دولت دونالد ترامپ پس از نهایی شدن سازوکار موسوم به مکانیزم ماشه به شمار می‌رود که چند روز پیش فعال شد.

از سوی دیگر، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران جمهوری اسلامی ایران روز گذشته با اشاره به تحریم‌های اروپا تأکید کرد: از نظر اقتصادی، تحریم جدیدی فراتر از آنچه پیشتر آمریکا اعمال کرده، اعمال نخواهد شد. ممکن است برخی فهرست‌ها تغییر کند، اما تأثیر خارق‌العاده‌ای ندارد. آنچه مهم‌تر است، آثار سیاسی و گاهی راهبردی این تحریم‌هاست که باید در برابر آنها ایستادگی کنیم.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸