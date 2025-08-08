به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا عصر جمعه در سخنانی ادعا کرد: «هدف ما روشن است؛ ما به ریشه‌کن شدن حماس نیاز داریم و حماس نمی‌تواند به مردم بی‌گناه حمله کند.»

طبق گزارش تلویزیون خبری الجزیره، معاون «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا همچنین به مسئله فلسطین اشاره کرد و گفت: «ما هیچ برنامه‌ای برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین نداریم.»

وی افزود: «من نمی‌دانم با توجه به فقدان دولت در آنجا، به رسمیت شناختن کشور فلسطین به چه معناست.»

این ادعاهای معاون رئیس‌جمهور آمریکا نشان می‌دهد که به‌رغم تلاش برخی کشورهای غربی، ایالات متحده همچنان حامی تمام‌قد رژیم صهیونیستی است و برخلاف تمامی ادعاهایی که مبنی بر حمایت از غزه می‌کند، خواستار حل‌وفصل این بحران و پایان جنگ نیست.

ونس همچنین ادعا کرد: «ما بر حل بحران انسانی در غزه و دستیابی به وضعیتی که حماس نتواند اسرائیل را تهدید کند، متمرکز هستیم.»

او با اشاره به تصمیم انگلیس برای به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین گفت: «بریتانیا می‌تواند خودش در مورد به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین تصمیم بگیرد. همچنین، ممکن است ما با بریتانیا در مورد چگونگی دستیابی به اهدافمان در خاورمیانه اختلاف نظر داشته باشیم اما امروز در مورد آن صحبت خواهیم کرد.»

از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا، جنگ کشتار جمعی در غزه را آغاز کرده است که شامل قتل، گرسنگی، تخریب و آوارگی اجباری می‌شود. این رژیم همه فراخوان‌های بین‌المللی و دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف این جنایات را نادیده گرفته است.

