به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بانو مجتهده صفاتی، استاد حوزه‌های علمیه خواهران، به عنوان چهارمین سخنران در آیین مشترک آغاز سال تحصیلی جامعه الزهرا(س) و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران که در تالار بیداری اسلامی جامعه الزهرا(س) برگزار شد، به ایراد سخن پرداخت.

وی با اشاره به جایگاه رفیع جامعه الزهرا(س) به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز آموزش علوم اسلامی بانوان در جهان اسلام، سخنان خود را بر دو محور اساسی «امور نفسانی» و «مباحث حوزوی» متمرکز کرد.

اصلاح نفس و حقیقت عبودیت، مقدم بر طلب علم

به گزارش خبرنگار ابنا، این استاد برجسته حوزه با تأکید بر اینکه موفقیت تنها در سایه یادگیری علوم به دست نمی‌آید، «اصلاح نفس» را امری ضروری دانست و گفت: «اگر فکر کنیم که تنها در سایه یادگیری علوم می‌توانیم موفق بشویم، این اشتباه است».

وی با استناد به حدیث عنوان بصری از امام صادق(ع) که می‌فرمایند «اذا اردت العلم فاطلب اولا فی نفسک حقیقة العبودیة»، تصریح کرد: «اگر در طلب علم هستیم، در مرتبه اول باید به حقیقت عبودیت دست پیدا بکنیم». ایشان حقیقت عبودیت را تسلیم تام و تمام در برابر حضرت حق و محور قرار دادن اوامر و نواهی الهی در زندگی تعریف کرد.

جامعه امروز از تکلیف گریزان است

بانو صفاتی در تبیین اهمیت «تکلیف‌مداری»، حقیقت تکلیف را اظهار مهر و محبت خداوند به بندگانش دانست که ساختار شخصیتی انسان را شکل می‌دهد. وی با بیان اینکه انجام آگاهانه تکالیف الهی، انسان را از خواهش‌های نفسانی دور می‌کند، ریشه بسیاری از مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی امروز از جمله بدحجابی و فروپاشی خانواده‌ها را گریز از تکلیف دانست.

ایشان خطاب به طلاب تأکید کرد: «جامعه ما از تکلیف گریزان است و شما وظیفه دارید این جامعه را تکلیف‌مدار کنید». به گفته وی، از آثار مهم تکلیف‌مداری، رسیدن به مقام لقاءالله و دستیابی به «سعه وجودی» است که انسان را برای ورود به بهشت آماده می‌سازد.

سه عامل کلیدی برای رشد و تعالی طلاب

بانو مجتهده صفاتی سه عامل مهم را برای موفقیت طلاب در مسیر رشد و تعالی برشمرد:

اخلاص و تقوا: وی با استناد به آیه شریفه «وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ»، تقوا در خانواده و اجتماع را شرط تعلیم الهی و گشایش راه‌های فهم مسائل دانست و افزود تقوا موجب باز شدن دیده بصیرت می‌شود. اتصال به ولایت و توسل به اهل بیت(ع): ایشان با نقل توصیه‌ای از آیت‌الله العظمی بهاءالدینی مبنی بر توسل به حضرت زهرا(س) برای کسب موفقیت، تأکید کرد که ولایت، انسان را به نقطه مرتفع توحید می‌رساند و طبق زیارت جامعه کبیره، راه رسیدن به خدا از طریق اهل بیت(ع) است. وی افزود: «اگر ولایت علی و خاندان علی و حضرت زهرا سلام الله علیها را داشتیم، در کارها موفق می‌شویم». رعایت حقوق دیگران: این استاد حوزه، رعایت حقوق همسر، فرزندان، اطرافیان و استاد را به عنوان سومین عامل موفقیت معرفی و به طلاب توصیه کرد در این زمینه مطالعه و عمل کنند.

لزوم کسب مرجعیت علمی زنان جهان اسلام

بانو صفاتی در پایان سخنان خود از طلاب خواست تا هدف‌گذاری کرده و موقعیت جهان امروز را بشناسند. وی با اشاره به تجربیات خود در همایش‌های بین‌المللی، بر ظرفیت عظیم بانوان طلبه برای پاسخگویی به مسائل جهان اسلام تأکید کرد و گفت: «جامعةالزهرا و مراکز علمی ما باید مرجعیت علمی زنان جهان اسلام را به دست بگیرند و از این قدرت برای نشر معارف در تمام جهان اسلام بکوشند».

ایشان افزودند حضور زنان باسواد و فاضل در مجامع بزرگ اسلامی که با استناد به آیات و روایات، مفاهیم عالی اسلامی را بیان می‌کنند، تأثیر بسزایی در نشان دادن پیشرفت کشور و ایجاد امت و اتحاد اسلامی دارد.

