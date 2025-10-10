به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام و المسلمین سید علی فضلالله، ظافر ناصر دبیرکل کل حزب سوسیالیست ترقیخواه را به حضور پذیرفت. در این دیدار، اوضاع عمومی و خطرهایی که لبنان در سایه حملات مداوم اسرائیل با آن روبهروست و نیز راههای همبستگی داخلی برای مقابله با این خطرها و تحولات منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
پس از دیدار، ظافر ناصر در سخنانی گفت: ما هر از گاهی به این خانه و این جایگاه سر میزنیم؛ جایی که برای همه لبنانیها بار نمادین دارد، زیرا نمادی از اندیشه، گفتوگو و تمام ارزشهایی است که شخصیت مرجع، سید محمد حسین فضلالله (رضواناللهعلیه) در خود داشت؛ ارزشهایی چون محبت، گشودگی و وحدت میان لبنانیها با همه گرایشهایشان.
او افزود: گفتوگویی جامع و گسترده با حجتالاسلام سید علی فضلالله داشتیم و بر ضرورت کار برای وحدت ملی و گسترش افق گفتوگو میان همه گروههای لبنانی و دعوت از همگان برای پایبندی به گفتاری که فاصلهها را کاهش میدهد، بهویژه در این مرحله دشواری که لبنان و پیرامونش در آن قرار دارد، توافق کردیم.
از سوی دیگر، حجتالاسلام فضلالله تأکید کرد که باید با همه کسانی که دغدغه وحدت کشور را دارند و برای گرد هم آوردن لبنانیها پس از زخمهایی که در جریان جنگ دشمن علیه لبنان ایجاد شده است، همکاری کنیم؛ زخمهایی که بیم آن میرود دشمن بخواهد آن را همچنان باز و خونین نگه دارد؛ چه از طریق تجاوزهای مداومش و چه با دامن زدن به شکافهای داخلی.
او تصریح کرد که همه باید مسئولیت خود را در زمینه گفتاری وحدتبخش و محکوم کردن جنایتهای دشمن و نقضهای پیدرپی آتشبس بر عهده بگیرند، به جای آنکه با دامن زدن به مسائل داخلی بر آتش بیفزایند؛ مسائلی که میتوان به آسانی از آنها عبور کرد، بهویژه وقتی همه ما به روحیه ملی و حس میهندوستی متصف باشیم؛ حسی که ما را به حفاظت از کشور، حفظ ثبات و اتحاد مردمش فرامیخواند.
حجتالاسلام فضلالله تأکید کرد: لبنان ظرفیت و جایگاه همه را دارد و هر گروهی در انتخابات یا روند سیاسی جایگاه طبیعی خود را خواهد یافت. از این رو باید تلاشها بر زدودن ترسها و نگرانیهایی متمرکز شود که بحرانها را میآفرینند و فاصله میان اجزای ملی ما را افزایش میدهند.
