به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین «محمدعلی معینیان» معاون بین الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با حجت الاسلام و المسلمین «سید علی فضل الله» امام جمعه بیروت دیدار کرد.
معاون بین الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در این دیدار اظهار داشت: یکی از درخواستهایی که از اعضای مجمع عمومی مجمع داریم این است که تعاملات این بزرگان با مجمع بیشتر شود.
وی ادامه داد: اعضای مجمع عمومی مجمع باید اولویتها را در مناطقشان مشخص کنند و پیشنهادات و نظرات خود را، برای ارتقاء و توسعه مجمع جهانی اهل بیت(ع) انتقال دهند. چون وظیفه ذاتی مجمع، تبلیغ و ترویج مکتب اهل بیت(ع) است.
در این دیدار حجت الاسلام سید علی فضل الله اظهار داشت: ما جایگاه آیتالله رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) را ارج مینهیم. به دلیل اینکه، ایشان به وظیفه خود در زمینه نشر معارف مکتب اهل بیت(ع) عمل میکند. اکنون این خط با چالشهای مختلف از جمله سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مواجه است و مهمترین چالش در زمینه فرهنگی است.
وی ادامه داد: برنامهها صرفا به برگزاری همایشها خلاصه نشود و باید در هر منطقه و کشوری، ساختاری برای اقدامات مجمع جهانی اهل بیت(ع) باشد تا این خط تقویت شود. چون موسسات، مساجد و فرهیختگانی در کشورهای مختلف وجود دارد و باید از این ظرفیتها استفاده شود.
امام جمعه بیروت همچنین درباره راهکارهای معرفی مکتب اهل بیت(ع) گفت: فداکاریهای زیادی برای این خط صورت گرفته است. از این رو، باید این دغدغه را داشته باشیم که مکتب اهل بیت(ع) را چگونه نه تنها به شیعیان، بلکه به دیگران معرفی کنیم. این کار نیاز به مطالعه و پژوهش دارد.
وی اضافه کرد: امروزه روش عمدۀ معرفی مکتباهل بیت(ع) از طریق مجالس عزاداری حسینی است. خطبا باید دربارهی صحبتهایی که در این مجالس میکنند دقت لازم را داشته باشند. گاهی میبینیم که شبکههای ضد شیعی سخنان برخی خطبا را تقطیع و در شبکههای خود پخش میکنند. بنابراین، برای ارتقاء علمی خطبا باید مطالعه لازم صورت گیرد. از سوی دیگر لازم است برای آشنایی پیروان مکتب اهلبیت(ع) با نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، تلاش کنیم.
سید علی فضل الله در تشریح فعالیتهای مجموعهی خود اظهار داشت: ما در موسسات علامه فضل الله، فعالیتهای دینی و اجتماعی داریم و مبلغان ما در 50 مسجد حضور دارند. همچنین در خارج از لبنان در کشورهایی که شیعیان لبنانی سکونت دارند، حضور داریم و باید این ظرفیتها فعالتر شوند. این مرحله نیاز به همافزایی ظرفیتها دارد.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی نهادهای مختلف عنوان کرد: مشکلات و چالشها برای همه است و همه باید براساس یک چارچوب مشخص در عرصههای مختلف فعالیت کنند. از سوی دیگر، در کنار ظرفیت علما، نباید از ظرفیت اندیشمندان اسلامی غفلت کرد. ظرفیتهای مختلفی وجود دارد و این ظرفیتها باید در کنار هم قرار گیرد.
گفتنی است در این دیدار حجت الاسلام و المسلمین امامزاده مدیرکل آفریقای عربی مجمع، حجت الاسلام و المسلمین نخعی نماینده مجمع در لبنان و صدرایی عارف مدیر مسئول خبرگزاری ابنا حضور داشتند.
