کتاب «مفهوم قرآنی غدیر» در پاکستان رونمایی شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسمی در حوزه علمیه النجف سکردو، بلتستان، از کتاب «مفهوم قرآنی غدیر» (غدیر کا قرآنی تصور) تألیف حجت الاسلام دکتر محمد یعقوب بشوی رونمایی شد.

ترجمه اردو این کتاب توسط حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد علی توحیدی ادوکت، مدیر حوزه علمیه النجف سکردو انجام شده است.

به گفته نویسنده، این کتاب به بیش از سی زبان ترجمه شده است که نشان‌دهنده نفوذ فکری و اهمیت جهانی آن است.

در این مراسم، تعدادی از علما، دانشگاهیان، نویسندگان و رهبران دینی از سراسر بلتستان حضور داشتند.

دکتر صابر، استادیار دانشگاه بلتستان، این کتاب را «بی‌نظیر و یک ضرورت فکری جاودانه» خواند و افزود: «فاصله گرفتن از غدیر، فاصله گرفتن از نظام زندگی است.»

سید سجاد اطهر موسوی تأملات خود را درباره این کتاب به صورت شعر بیان کرد. حاجی محمد اکبر تابان، وزیر ارشد سابق، نیز از تلاش‌های علمی دکتر بشوی تمجید کرد.

محمد حسن حسرت، نویسنده و مورخ، سبک ادبی و استدلال‌های کتاب را برجسته کرد و آن را یک سهم فکری حیاتی برای دوران مدرن خواند.

محمد یوسف حسین آبادی، پژوهشگر برجسته، نیز تأکید کرد که «غدیر تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه منبعی ابدی از هدایت برای بشریت است.»

این مراسم به ریاست سید باقر الحسینی، معاون امام جماعت مسجد جامع مرکزی سکردو و رئیس انجمن امامیه بلتستان برگزار شد.

وی در سخنرانی خود از دکتر بشوی و شیخ توحیدی تقدیر کرد و این کتاب را «گامی مؤثر در گسترش پیام قرآن و ولایت در سطح جهانی» توصیف کرد.

دکتر بشوی در سخنرانی خود هدف از کارش را توضیح داد و اظهار داشت که «رساندن پیام غدیر به تمام هشت میلیارد انسان مسئولیت اساسی ماست.» وی افزود که «پیام غدیر ضامن تداوم هدایت، عدالت و ولایت است.»

همچنین شیخ محمد علی توحیدی به حاضران یادآور شد که پس از اعلام ولایت در غدیر، پیامبر اکرم (ص) به مسلمانان دستور دادند که این پیام را بیشتر گسترش دهند.

او از غفلت از این وظیفه ابراز تأسف کرد و گفت: «اگر هر مؤمنی پیام غدیر را فقط به سه نفر دیگر منتقل می‌کرد، امروز تمام جهان غدیری بود.» وی در ادامه خاطرنشان کرد که در دنیای امروز که رسانه‌ها نقش مهمی دارند، گسترش پیام غدیر آسان‌تر و مؤثرتر شده است و پیشنهاد کرد که «این کتاب باید حداقل در ده میلیون نسخه در سراسر جهان چاپ شود تا بشریت از نور ولایت بهره‌مند شود.»

در پایان، سخنرانان از جامعه النجف سکردو به خاطر مشارکت‌های فکری و علمی آن تقدیر کردند و ابراز امیدواری کردند که این مؤسسه با همین روحیه به پرورش اندیشه اسلامی ادامه دهد.

