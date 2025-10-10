دادگاه بریتانیایی شخصی را که به آتش زدن قرآن در لندن محکوم شده بود تبرئه کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه تجدیدنظر بریتانیا امروز جمعه شخصی را که در ژوئن گذشته به اتهام آتش زدن یک نسخه از قرآن کریم در مقابل کنسولگری ترکیه در لندن محکوم شده بود، تبرئه کرد.

براساس گزارش شبکه الجزیره، حمید کوسکون، ۵۱ ساله و متولد ترکیه، پیش‌تر به اتهام برهم زدن نظم عمومی با تشدید مجازات به دلیل تحریک به نفرت مذهبی محکوم شده بود.

کوسکون در ۱۳ فوریه گذشته، شعارهای توهین‌آمیز علیه اسلام سر داد و سپس یک نسخه از قرآن را خارج از کنسولگری ترکیه در لندن به آتش کشید.

یک قاضی دادگاه کیفری ساوث‌وارک لندن امروز جمعه، جریمه ۲۴۰ پوندی (حدود ۲۸۴ یورو) کوسکون را لغو کرد و با اشاره به حق آزادی بیان توضیح داد که قانون بریتانیا مجازات کفر یا توهین مذهبی را شامل نمی‌شود.

قاضی جویل بیناثان در زمان اعلام حکم گفت: آتش زدن قرآن ممکن است برای بسیاری از مسلمانان عمل شوکه‌کننده و توهین‌آمیز باشد. با این حال، قانون کیفری مانع آن نمی‌شود که افراد دچار توهین یا آزردگی شوند، حتی اگر شدید باشد. حق آزادی بیان، به عنوان حقی مشروع، باید شامل بیان نظرات توهین‌آمیز، شوکه‌کننده یا آزاردهنده نیز باشد.

دادستان در دادگاه اولیه، تأکید کرده بود که متهم به دلیل آتش زدن قرآن تحت پیگرد قضایی قرار نگرفته، بلکه به جرم اخلال در نظم عمومی محاکمه شده است.

اما قاضی امروز جمعه در حکم خود اظهار داشت که رفتار متهم باعث ایجاد اختلال یا ناراحتی عمومی نشده و کسی به دلیل این عمل مورد تهدید یا آزردگی قرار نگرفته است.

کوسکون، که فرزند یک پدر کرد و مادر ارمنی است و در مرکز انگلستان زندگی می‌کند، اتهام را رد کرده و در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بود که این اقدام او اعتراضی علیه دولت ترکیه بوده است.

او در جریان آتش زدن قرآن، توسط مردی مسلح به چاقو مورد حمله قرار گرفت؛ مرد مذکور به او لگد زد و به صورت او تف کرد.

پایان پیام/ ۲۶۸