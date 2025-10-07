  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار اروپا

سیاستمدار سوئدی هتاک به قرآن از محکومیت کامل قسر در رفت

۱۵ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۴
کد خبر: 1735984
سیاستمدار سوئدی هتاک به قرآن از محکومیت کامل قسر در رفت

محکومیت سیاستمدار راست‌گرای دانمارکی-سوئدی که چندین بار به قرآن هتک حرمت کرده بود، توسط دادگاه سوئد تا حدی، تعلیق شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ دادگاه تجدیدنظر سوئد، راسموس پالودان سیاستمدار راست‌گرای دانمارکی-سوئدی را که چندین بار قرآن را آتش زده بود، از یکی از دو اتهام خود تبرئه و حکم چهار ماه زندان او را تعلیق نمود؛ بنابر این او باید صرفا تا پنجاه روز، مبلغ ۵۰ کرون به صورت روزانه جریمه بپردازد.

او پیش‌تر در سال ۲۰۲۲ به اتهام جنایت نفرت علیه مسلمانان به‌خاطر اظهاراتی که هنگام آتش زدن قرآن انجام داده بود محکوم شده بود.

درهمین راستا، دادگاه مدعی شد این سیاستمدار، اسلام را به‌عنوان یک ایده نقد کرده و و نقد او شامل پیروانش نمی‌شود؛ از این رو، این اتهام به او وارد نیست.

..........

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha