سیاستمدار سوئدی هتاک به قرآن از محکومیت کامل قسر در رفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ دادگاه تجدیدنظر سوئد، راسموس پالودان سیاستمدار راست‌گرای دانمارکی-سوئدی را که چندین بار قرآن را آتش زده بود، از یکی از دو اتهام خود تبرئه و حکم چهار ماه زندان او را تعلیق نمود؛ بنابر این او باید صرفا تا پنجاه روز، مبلغ ۵۰ کرون به صورت روزانه جریمه بپردازد.

او پیش‌تر در سال ۲۰۲۲ به اتهام جنایت نفرت علیه مسلمانان به‌خاطر اظهاراتی که هنگام آتش زدن قرآن انجام داده بود محکوم شده بود.

درهمین راستا، دادگاه مدعی شد این سیاستمدار، اسلام را به‌عنوان یک ایده نقد کرده و و نقد او شامل پیروانش نمی‌شود؛ از این رو، این اتهام به او وارد نیست.

..........

پایان پیام