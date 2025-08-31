به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ چند روز پیش نامزد کنگره آمریکا از ایالت تگزاس، اقدام به سوزاندن قرآن کریم کرد تا به زعم خود به جلب نظر رایدهندگان بپردازد.
این اقدام واکنشها و محکومیتهای گسترده را به همراه داشت. از آن جمله، یک پایگاه انگلیسی در تحلیلی با عنوان «آیا سوزاندن قرآن فقط نشانه نفرت از اسلام است؟» نوشت: این اقدام نه صرفا یک کنش اعتراضی، بلکه ابزاری هدفمند برای نفرتپراکنی علیه مسلمانان و تقویت کلیشههای منفی درباره آنان است.
به گزارش این رسانه، افرادی که در ملأعام قرآن را به آتش میکشند، میکوشند تا واکنشهای احساسی و اعتراضی مسلمانان را دستاویزی برای تأیید اتهامهایی چون خشونتطلبی و عدم مدارا قرار دهند. این روند طی سالهای اخیر در کشورهایی نظیر سوئد و دانمارک شدت گرفته است؛ کشورهایی که لغو قوانین منع توهین به مقدسات، بستری برای افزایش چنین اقدامات تحریکآمیز فراهم کرده است.
کارشناسان حقوقی و فعالان ضداسلامهراسی تأکید کردهاند که سوزاندن قرآن باید ذیل جرایم نفرتآمیز تعریف شود، چرا که مستقیما کرامت یک جامعه دینی را هدف قرار میدهد و نمیتوان آن را صرفا با شعار آزادی بیان توجیه کرد.
در همین حال، کشورهای اسلامی و نهادهایی همچون سازمان همکاری اسلامی با محکوم کردن این اقدامات، خواستار تدوین قوانین بینالمللی برای جرمانگاری اهانت به متون مقدس شدهاند.
