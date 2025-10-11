مفتی عمان پیروزی مقاومت و رفع محاصره غزه را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد بن حمد الخلیلی، مفتی سلطنت عمان، در پیامی پیروزی بزرگ مقاومت اسلامی در غزه، فلسطین و یمن را بر رژیم صهیونیستی تبریک گفت و مسلمانان را به ایستادن در کنار مردم غزه پس از رفع محاصره این منطقه فراخواند.
الخلیلی در پیامی نوشت: ابتدا به خودمان و سپس به همه قهرمانان مقاومت اسلامی در غزه، فلسطین، یمن و شام و دیگر سرزمینها، و به همه مسلمانان، این پیروزی بزرگِ حق بر باطل را تبریک میگوییم؛ پیروزیای که با پایان محاصره ظالمانه غزه، این نماد شجاعت و جهاد، و عقبنشینی دشمن همراه شد؛ دشمنی که خود به شکست در اشغال غزه اعتراف کرد.
وی این رخداد را پیروزی نظامی و سیاسی برای اهل حق توصیف کرد و افزود که چهره واقعی دشمن برای جهانیان آشکار شده و همدلی جهانی با ملت فلسطین به حدی رسیده است که حتی سران برخی کشورهای غربی خواستار تلاش بینالمللی برای آزادی فلسطین از اشغال شدهاند.
مفتی عمان در ادامه با اشاره به ناوگان صمود متشکل از آزادگان جهان که برای حمایت از فلسطین شکل گرفته بود، از همه شرکتکنندگان در آن قدردانی کرد و در پایان از دولتها و ملتهای مسلمان خواست برای یاری و کمکرسانی به مردم غزه پس از رفع محاصره اقدام فوری انجام دهند.
