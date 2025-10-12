به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ میدان هاتوفیم در مرکز تلآویو شامگاه شنبه شاهد تجمع صهیونیستهای ساکن اراضی اشغالی به مناسبت سخنرانی استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، درباره موضوع آتشبس در غزه و بازگرداندن اسرای اسرائیلی بود.
زمانی که ویتکاف در سخنان خود قصد داشت از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، و ران درمر، وزیر امور راهبردی کابینه او، تقدیر کند، حاضران — بهویژه خانوادههای اسرای اسرائیلی — با هو کردن و اعتراض شدید سخنان او را قطع کردند.
ویتکاف در ادامه تلاش کرد با درخواست از جمعیت، فضای مراسم را آرام کرده و سخنانش را ادامه دهد.
